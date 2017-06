Caicedo ja és a Barcelona per resoldre el seu futur

La pretemporada de l’Espanyol arrenca el 10 de juliol, però Felipe Caicedo ja és en territori català. El davanter equatorià vol conèixer de primera mà els plans del club blanc-i-blau, que prefereix que es busqui un nou destí i rebaixi la pressió que el límit salarial està imposant en els moviments per reforçar la plantilla blanc-i-blava.

Caicedo ja és a Barcelona i vol parlar amb la direcció esportiva i amb Quique Sánchez Flores per saber què l’espera si es queda. L’Espanyol va pagar-li una mica més de dos milions d’euros el gener del 2016 per aconseguir el 100% dels seus serveis, però un any i mig després l’alta fitxa, entre les més altes de la plantilla, suposa un problema. L’equatorià i la seva família són feliços a la capital catalana i només ho canviarien per una proposta realment engrescadora. I no en té cap. Els més interessats són equips turcs, una de les lligues que té vetades. Hi ha hagut interès també des de Portugal i algun altre punt europeu, però sense concretar-se en forma d’oferta. Així, l’internacional tricolor sabrà de primera mà si té possibilitats de disposar de minuts i haurà de valorar què ha de fer.

L’Espanyol li exposarà una evidència: Quique Sánchez Flores hi confia més aviat poc. La temporada passada va trigar mesos a entendre què volia el mister, si bé va acabar disputant 27 partits de lliga, catorze dels quals com a titular. Els registres, però, són molt pobres, amb només dues dianes, una de les quals des del punt de penal. Unes xifres que no justifiquen l’alta fitxa. El tècnic madrileny ja li va enviar un missatge clar quan Leo Baptistão va reaparèixer després de tres mesos fora. Amb el brasiler disponible, l’equatorià va desaparèixer de l’onze. El pla de l’entrenador blanc-i-blau és fer servir l’exjugador de l’Atlético d’extrem la temporada que ve, però el possible forat que podria deixar l’ocuparà Sergio García o el davanter que també arribi.

Precisament, Caicedo té una alta quota de responsabilitat en la manca de fitxatges. Si el seu sou no desapareix i deixa marge per moure’s dins del límit salarial, les altes es compliquen, fins al punt que si no marxa l’Espanyol es plantejarà no incorporar cap punta, malgrat que els desitjos de Quique Sánchez Flores són clars i van en la direcció contrària. Però n’hi ha cinc en plantilla, per molt que el tècnic no confiï en l’equatorià ni en Álvaro. El jugador internacional sabrà per boca del club que és millor que busqui una sortida, però que no el forçaran. Si es queda serà un més. Això sí, la direcció esportiva està oberta a tot tipus de fórmules per facilitar el canvi d’aires. L’han ofert a la Premier i la Serie A i els vuit milions que l’Espanyol demana de traspàs semblen una quimera, però acceptarien una cessió i fins i tot negociar una quitança com a últim recurs. Mariano és a un pas del Lió, cansat d’esperar, i no és l’única alta emparaulada que es pot escapar pel joc net financer. Per això cal un adeu de Caicedo, que ha avançat el retorn per posar-hi fil a l’agulla.