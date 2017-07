Pau López tornarà el 10 de juliol

Pau López (Girona, 1994) torna a ser de facto jugador de l’Espanyol després que el Tottenham de Mauricio Pochettino no executés l’opció de compra de set milions d’euros que tenia sobre el porter . Tot i això, l’Espanyol tindrà un benefici directe d’1,1 milions d’euros per la cessió (500.000 euros) i la penalització (600.000 euros) que haurà de pagar el club londinenc per no haver-se quedat en propietat el futbolista. Ara Pau enceta una nova etapa a l’Espanyol i el temps dirà si té continuïtat més enllà d’aquesta temporada. I és que el gironí té contracte amb el club blanc-i-blau fins el 30 de juny del 2018. Fins ara, a les oficines de Cornellà, estaven en espera del que fes el Tottenham. Un cop finalitzada la cessió ara els jerarques del club tenen la potestat de presentar una oferta al porter, que contraurà matrimoni aquests dies. La intenció del porter és escoltar la oferta que li presenti i valorar-la. És a dir, si és interessant o no, i si respon a les expectatives de present i futur que té el gironí. Al marge de la proposta que li presenti en breu l’Espanyol, el porter té proposicions de tercers clubs, però caldrà veure com evolucionen els propers dies i setmanes. El futur de Pau López a l’Espanyol és una incògnita. El club blanc-i-blau també té molt clar que el futbolista ha de renovar o, en cas contrari, l’haurà de vendre perquè no marxi amb la carta de llibertat sota el braç el proper estiu.

Retorn a la feina

De moment, el futbolista està posant de la seva part i ha respost a la petició del club d’incorporar-se al més aviat possible als entrenaments. Pau ha confirmat que tornarà a la feina el 10 de juliol, quan ha de passar les rutinàries proves mèdiques de pretemporada. Així, l’Espanyol pot comptar amb un porter de garanties per afrontar la primera part de la fase de preparació a Indonèsia. I és que a la gira asiàtica l’Espanyol tenia previst anar-hi amb els porters del filial Rubén i Edu Frías més un porter del juvenil. Pau López està mentalitzat per fer-se un forat a la plantilla de Quique Sánchez Flores i lluitar per la titularitat amb Diego López. I és que ara mateix el duet de porters per a la propera temporada ha de ser el porter gallec i el gironí. El problema és que Diego López no podrà participar en el primer tram de la pretemporada perquè encara està en fase de recuperació de l’operació per una bursitis al genoll i això donarà tot el protagonisme a Pau López en aquest inici de la fase de preparació.

Pendents de Roberto

En l’equació de la porteria encara queda un tercer home: Roberto Jiménez. Fa setmanes que es dona per encarrilada des de Màlaga l’arribada del madrileny a la Costa del Sol. De moment encara no s’ha fet el pas. I és que el Màlaga s’ha de desfer de Carlos Kameni per incorporar Roberto previ pagament de dos milions d’euros pel traspàs. Tard o d’hora acabarà marxant al conjunt andalús ja que és una petició expressa de Michel. El tècnic del Màlaga, que ja el va tenir a l’Olympiacòs, el veu com un porter solvent i de les característiques que ell desitja.