Felipe Caicedo mou fitxa

Felipe Caicedo fa dies que negocia la seva sortida de l’Espanyol. El davanter ja va gaudir del permís de l’entitat per no viatjar a Indonèsia per resoldre el seu futur i des de la tornada dels seus companys de la gira asiàtica no s’ha tornat a exercitar amb ells. Ahir, per exemple, ja no estava a la ciutat esportiva Dani Jarque. El futbolista espera enllestir la seva sortida del club aquesta mateixa setmana. Sap que no entra en els plans de Quique Sánchez Flores i no vol tornar a viure una temporada dolenta com l’anterior. L’any del mundial l’obliga a donar el millor de si mateix. És un divorci amistós. Ell necessita sentir-se important en un nou projecte i el club blanc-i-blau respira per la seva marxa, que li serviria per alleugerir la seva massa salarial per poder executar els fitxatges pendents.

El futbolista continua desfullant el seu futur. L’oferta del Girona no li desagradava però no va acabar de fer el pas. No estava disposat a rebaixar-se el sou i l’Espanyol no volia assumir una part de la seva fitxa. La seva cessió va quedar en un punt mort. Ara s’activa de manera seriosa la intenció de la Lazio d’adquirir l’internacional i ell no ho veu gens de mal ull. Cal recordar que tenia destins vetats per motius familiars. Simone Inzaghi el veu com una bona opció per ser la referència en atac del conjunt itàlia. Fins ara l’interès del conjunt transalpí no havia passat de simples contactes informals, com vam relatar en la nostra edició de dissabte. Ara sembla que el conjunt romà farà una oferta concreta a l’Espanyol per emportar-se el futbolista. El club blanc-i-blau n’està a l’espera i algunes fonts apunten que un emissari de la Lazio vindrà a negociar directament per accelerar la seva arribada. La posició de l’Espanyol continua sent clara: qui el vulgui ha de fer-se càrrec de la totalitat de la seva fitxa, i si és amb una contraprestació mitjançant un traspàs, encara millor. I és que la cotilla del límit salarial obliga els blanc-i-blaus a això, i no tenen altra sortida que estalviar-se els cinc milions d’euros bruts que cobra per temporada l’equatorià.

El fitxatge no és imminent ni de bon tros, però sí que es podria tancar al llarg d’aquesta setmana o, com a molt a estirar, a principis de la vinent. El que sí sembla cada dia més evident és que Caicedo difícilment tornarà a entrenar-se a les ordres de Quique Sánchez Flores. Ja no va viatjar a Indonèsia pel primer amistós i tampoc està convocat per al segon, que es disputa avui a Olot.

Caicedo està ara a l’aparador del mercat i es nota. Així, al marge de l’interès creixent de la Lazio, un altre equip que ha sondejat l’equatorià és el Llevant, segons apunten des de València. Aquesta destinació no seria extravagant per a Caicedo, que ja va jugar al 2011 al Ciutat de València, on va signar el seu millor any com a professional marcant 13 gols. Un curs que li va servir per catapultar-se a l’Spartak de Moscou, on va arrencar un contracte milionari. Ara podria tornar als orígens per rellançar la seva carrera i, de retruc, el seu passat granota és un argument de pes per als dirigents locals, com també ho és que la seva parella sigui de la Ciutat del Túria. El Llevant, després del seu retorn a primera, té marge salarial per provar la seva cessió.

La sortida de Caicedo té la seva cara B a l’Espanyol. Com més aviat s’executi, el club blanc-i-blau tindrà més via lliure per fer les contractacions futures ara congelades. La primera de Diego Reyes, prioritat per a l’eix central i que ara s’ha vist relegat com a quart central al Porto. Les altres peces: un lateral esquerre, un home d’atac per banda i, si hi ha marge, un pivot defensiu.