La Lazio negocia a la baixa

La Lazio ja està negociant de manera oberta amb l’Espanyol per aconseguir els serveis de Felipe Caicedo. Les negociacions van avançant però el club romà és conscient de les urgències del club català per trobar una sortida, i aquí hi està jugant les seves cartes per emportar-se l’internacional al preu més baix possible. Ara mateix, els transalpins estan disposats a pagar al voltant de tres milions d’euros per fer-se amb el traspàs del futbolista. Tot i això, els italians no es volen fer càrrec de la totalitat de la fitxa que correspon als drets del jugador. Cal recordar que el sou del jugador és ara de 5 milions d’euros bruts per temporada. En aquest salari hi ha prorratejat un milió anual dels drets que en el seu moment va adquirir l’Espanyol amb l’entrada de Chen Yansheng a la presidència del club, el gener del 2016. El futbolista ja va cobrar un milió net per aquest concepte la temporada anterior, però ara li queden pendents dos milions més fins que expiri el seu lligam contractual amb l’entitat de Cornellà, el juny del 2019. És a dir, ara mateix el gran cavall de batalla que hi ha per acabar de resoldre la marxa de Caicedo passa per cobrir la diferència del que està disposat a pagar la Lazio de sou al futbolista, uns tres milions d’euros bruts, i la diferència que, curiosament, és la quantitat que li deu l’Espanyol per la compra del seus drets. Evidentment, el jugador no vol renunciar a cap quantitat i no marxarà a cap equip rebaixant-se el sou, o com a mínim, perdent diners pel camí. Una de les formes per desbloquejar la situació podria arribar perquè la Lazio pagués un preu simbòlic de traspàs i la part proporcional que pagués el conjunt romà pel traspàs fos per al jugador per compensar la part dels drets que li resten per cobrar de l’Espanyol. Una quantitat que puja a dos milions d’euros nets. I és que ara mateix aquest sembla ser el serrell més important que impedeix avançar cap a un acord definitiu. Caicedo considera que els drets que li van comprar el gener del 2016 són seus i no pot renunciar-hi. No obstant això, en cap cas la Lazio pagarà set milions d’euros, tal com s’especulava els últims dies des d’Itàlia, i tal com explicàvem, serà una quantitat molt més baixa de traspàs.

Amb aquest moviment, el que busca el futbolista és cobrar de manera directa o indirecta els preu dels seus drets retinguts i alhora no veure’s perjudicat econòmicament. Precisament la seva renúncia a rebaixar-se la fitxa va ser l’impediment a no acabar a Montilivi, ja que el Girona no es podia fer càrrec d’una part important de la seva fitxa.

Els propers dies han de ser importants per desbloquejar la situació de Caicedo. El futbolista és el primer interessat a marxar per enrolar-se en un nou projecte on se senti protagonista. Ja fa més d’una setmana que no entrena amb els seus companys i té mundial aquest estiu. De retruc, l’Espanyol i el seu tècnic, Quique Sánchez Flores, està motivat per trobar una solució ràpida però sense que li repercuteixi en el seu balanç econòmic. És a dir, la sortida de l’equatorià ha de ser neta i no suposar una rèmora econòmica a mig termini. El club blanc-i-blau ha de quedar net per alliberar massa salarial i poder executar els altres fitxatges que té pendents per completar la plantilla i que ara no pot avançar per l’encotillament de les fitxes actuals. Malgrat tot, el serial de Caicedo encara no ha arribat a l’últim capítol.

D’altra banda, l’Espanyol també està molt pendent de trobar sortida a Paco Montañés i Robert Correa. El davanter i el lateral no entren en els plans de Quique, però el club no pot rescindir el seu contracte i està a l’espera que trobin destinació.