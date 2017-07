Baptistão és un volcà

Tot i el resultat, l’Olot va donar una bona imatge en l’estrena

L’Espanyol va aconseguir contra l’Olot el segon triomf de la pretemporada amb un gol de Granero, dos de Leo Baptistão i un de Puado. Tot i el resultat favorable, els blanc-i-blaus van haver d’augmentar el nivell competitiu contra un conjunt garrotxí que els va crear més dificultats que el Persija. El partit es va decantar a favor de l’Espanyol per la qualitat dels atacants blanc-i-blaus; menció especial per a Leo Baptistão. Ara mateix, el brasiler està en un moment de forma superior al dels seus companys. Per a ell podria començar la temporada demà mateix. Veloç i letal. Va ser un volcà en erupció per a la defensa garrotxina, que va viure un calvari. Les bones prestacions del punta es van adobar amb les armes més clàssiques i conegudes: ordre en defensa, bona pressió alta i letal als contraatacs. Un còctel al qual s’afegeixen la màgia de Granero i la coneguda de Jurado.

Quique va repetir l’onze del primer amistós contra el Persija, amb l’únic canvi de Gerard Moreno, lesionat, per Sergio García. El tècnic no tenia més opcions per les lesions que arrossega en aquest inici de pretemporada, amb una infermeria plena. Des del primer minut l’Olot es va mostrar com un conjunt sòlid i amb les idees clares. Els de Posse movien bé la pilota i generaven certes dificultats a la defensa blanc-i-blava pel seu dinamisme per les bandes. L’Espanyol es va intentar estirar amb una primera incursió de Granero. El xut del mig va anar per sobre del travesser. Blázquez va buscar la rèplica en un centre xut que va tallar de manera decisiva David López. Les forces estaven igualades entre els dos adversaris i, per moments, les diferències de categoria no es feien presents. L’Espanyol només veia la llum en els metres finals. La qualitat de Baptistão, Jurado, Granero i Sergio García apujava un graó el nivell d’exigència per a la defensa garrotxina, que veia com amb el pas dels minuts l’Espanyol anava guanyant terreny. Especialment punyent era Baptistão, que es va convertir en un corcó.

Els minuts anaven passant i Mario Hermoso va acaronar el gol. Un córner llançat per Aarón va ser rematat pel central. La pilota va topar amb el travesser i va caure a plom sobre la ratlla de gol. Era la millor ocasió del partit i l’Espanyol demostrava que la pissarra de Joan Carles Oliva comença a donar fruit. L’Espanyol continuava alimentant les possibilitats d’avançar-se. Sergio García ho va intentar des de la frontal després d’una bona retallada però el seu xut tampoc va trobar la porteria. L’Olot va tenir una ocasió aïllada a les botes de Marc Mas, que no va rematar bé. L’Espanyol no volia més regals i una bona maniobra de Baptistão al balcó de l’àrea va ser el preludi del gol. El brasiler la va habilitar per a Granero, que sol va enviar la pilota al fons de la xarxa. El pirata continuava el seu idil·li amb el gol i ja en suma tres en aquesta pretemporada, en què s’ha destapat com el pitxitxi blanc-i-blau. L’Espanyol trobava més vies d’aigua en la defensa olotina gràcies a la genialitat de Jurado i Granero, que comencen a connectar. Tot i això, l’última paraula abans del descans la va tenir Pedro, després d’una falta de David López sobre Dembo.

El guió es va mantenir en el segon acte. L’Olot intentava buscar les pessigolles a l’Espanyol, però la qualitat de l’Espanyol en els últims metres era determinant. Sergio García la va tenir després d’un xut de falta de Granero, però Ginard va endevinar la intenció del capità. Més sort va tenir Baptistão. El brasiler, el millor del partit, no va fallar aquesta vegada. Contraatac marca de la casa: assistència de Sergio i cavalcada del brasiler, que es va plantar davant de Ginard i no va fallar en l’execució. Jurado es va sumar a la festa amb una jugada de genialitat en què va superar quatre futbolistes rivals i es va plantar davant de Ginard, que li va treure la pilota, però el refús va ser caçat per Baptistao, que va fer el tercer de l’Espanyol i va acaronar el hat-trick amb un xut al travesser. En l’últim minut Puado va tancar la golejada, amb un potent xut que va sorprendre el porter local.

Navarro, a l’hospital

La nota negativa del partit va ser la forta topada que va tenir Marc Navarro. Un cop que va obligar el lateral a abandonar el partit. El futbolista va tenir una commoció cerebral sense pèrdua de coneixement i anit va ser traslladat a l’hospital per seguir el protocol mèdic marcat en aquests casos.