Pau: “Em quedo aquí sí o sí”

Pau López ha tornat a la disciplina blanc-i-blava després de la seva cessió al Tottenham. El porter ahir va parlar sobre el seu futur i va deixar clar que ara mateix no es veu en un altre club que no sigui el blanc-i-blau i va donar per fet que formarà tàndem a la porteria amb Diego López. “No sé ben bé d’on surt tot això, el club mai m’ha dit que no compti amb mi, no crec que hi hagi cap especulació amb el tema. Soc jugador de l’Espanyol i estaré aquí tota la temporada sí o sí”, assegurava Pau. No obstant això, ara el club haurà de presentar-li una oferta de renovació, ja que el seu contracte acaba el 30 de juny i podria marxar lliure. Aquest extrem, de moment, no preocupa el futbolista. “Encara queda un any, no tinc el pensament en aquest tema, vull seguir gaudint. Per al que el tècnic em necessiti, hi seré per ajudar l’equip.”

Ara mateix el futbolista té grans possibilitats de començar la lliga de titular, ja que Diego López arrossega una bursitis i encara no ha participat en cap amistós de pretemporada. “Titular en la lliga? No m’ho plantejo, només a seguir treballant i millorant; qui jugui al Pizjuán segur que ho farà molt bé”, va dir Pau, que va tornar a reiterar la seva felicitat de ser a l’Espanyol. “Sempre he dit que l’Espanyol és casa meva; quan tornes de fora, valores més les coses; estic content de l’acollida, i a seguir.”