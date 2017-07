Caicedo té les maletes a punt

Dia de nervis ahir per a Felipe Caicedo. El davanter fa dos dies que va tancar un preacord amb la Lazio per a les properes tres temporades, i havia accedit a rebaixar-se el sou de cinc milions bruts que cobra a l’Espanyol per facilitar l’operació. Tot i això, l’entorn del futbolista estava pendent d’un últim moviment de mercat. I és que la Lazio havia congelat el fitxatge de l’equatorià en espera de poder contractar Sardar Azmoun. El jove davanter iranià del Rubin Kazan era una prioritat per als romans, que tenien pensat descartar el fitxatge de Caicedo en el cas de lligar Azmoun. Un cop dur per a l’equatorià, que ja tenia a tocar la seva marxa a la Roma. Finalment, a darrera hora d’ahir, la Lazio va deixar en via morta la incorporació d’Azmoun, per qui el Rubin Kazan demanava uns 18 milions d’euros. No n’hi ha per a menys, el futbolista iranià és, amb 22 anys, un dels talents emergents de la lliga russa, on va debutar amb 16 anys i on està molt ben valorat.

Així doncs, ahir a la nit Caicedo va respirar tranquil i va poder començar a fer les maletes per marxar a Roma en les properes hores. Allà, a la Ciutat Eterna, haurà de passar la pertinent revisió mèdica prèvia al seu fitxatge. Una incorporació que haurà de passar pel sedàs de l’Espanyol, que l’ha de validar i acceptar els tres milions d’euros que li ofereixen els italians.

Pel camí, el futbolista equatorià ha trobat molts obstacles per segellar la negociació amb la Lazio. Primer de tot, la seva condició d’extracomunitari. A Espanya no ho és perquè està emparellat amb una espanyola, però fora de l’Estat ocupa plaça d’estranger. El futbolista té tramitats els papers per demanar la nacionalitat espanyola, però no ho serà fins al desembre. Això fa que la Lazio hagi de treure’s de sobre els extracomunitaris que té a la plantilla per fer un forat a l’equatorià, i això invalidava poder tenir el davanter iranià en nòmina junt amb Caicedo. A tot això, també es va afegir el tema dels drets del futbolista que té prorratejats amb l’Espanyol des del 2016, quan Chen Yansheng va comprar el seus drets a canvi de tres milions d’euros. Això ha fet pujar la seva fitxa total a cinc milions d’euros bruts per temporada. El futbolista va acceptar rebaixar-se aquesta quantitat a canvi de signar un contracte de més durada amb el conjunt italià, fins al juny del 2020. Superats tots els obstacles, quedava l’últim: ser l’escollit en aquesta mena d’operació triomf per a la davantera de la Lazio, i Caicedo ha esta el guanyador.

Pel camí, l’Espanyol ha donat facilitats al futbolista per gestionar el seu futur. Fa dies que no s’entrena amb el grup per evitar alguna inoportuna lesió que pogués trencar qualsevol venda. Ja va ser excusat de viatjar a Indonèsia, tampoc va anar a Olot i no jugarà el partit d’avui contra el Borussia Dortmund.

Així doncs, superades totes aquestes barreres, el futbolista veu com la possibilitat de posar-se a les ordres de Simone Inzaghi aquesta mateixa setmana pot ser una realitat en les properes hores, sempre que l’Espanyol accepti l’oferta. Cal recordar que el jugador està pressionant l’entitat per acceptar la proposta de la Lazio fins a l’extrem de tornar als entrenaments i tancar-se en banda a una possible sortida conscient que els de Cornellà necessiten desfer-se d’ell per rebaixar el límit salarial i poder fitxar. Avui sí, sembla que el serial arribarà a la fi.