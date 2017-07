Caicedo ja és a Roma

Felipe Caicedo es va desplaçar ahir cap a Roma. A mig matí va aterrar a l’aeroport de Fiumicino acompanyat de la seva parella, Maria García, i el seu representant, Gonzalo Vargas. El principal objectiu del desplaçament és acabar de tancar la seva incorporació a la Lazio i, de retruc, conèixer les instal·lacions del seu futur club, així com els dirigents i el tècnic, Simone Inzaghi. La marxa de Caicedo de l’Espanyol s’està convertint en un autèntic serial que té el final a tocar. No obstant això, l’oficialitat de l’acord encara haurà d’esperar unes hores o un parell de dies. De moment, el jugador anirà cremant etapes i avui té previst passar la pertinent revisió mèdica. Caicedo encara s’haurà de carregar de paciència abans d’entrenar-se amb la resta dels seus companys, que ara marxaran a fer una estada de pretemporada a Àustria.

Les últimes hores van ser decisives per anar avançant en el fitxatge. I és que la Lazio no tenia com a primera opció fitxar el davanter de l’Espanyol, sinó que va lluitar fins dimecres a la nit per assegurar-se la incorporació del davanter iranià de 22 anys Sardar Azmoun. El conjunt romà estava negociant de manera paral·lela amb tots dos davanters per la seva condició d’extracomunitaris. Al final l’opció de l’iranià va acabar en via morta perquè el Rubin Kazan, propietari dels drets, demanava al voltant de vint milions d’euros pel seu futbolista referent. Un preu que la Lazio va intentar rebaixar sense cap mena de possibilitat.

Superat aquest obstacle, l’agent de l’equatorià va rebre una trucada de la Lazio per viatjar ahir a Roma per acabar de concretar els detalls del seu nou contracte, que tindrà una durada de tres anys. El punt més problemàtic era el salari del futbolista. Segons Sky Italia el davanter cobrarà 1,5 milions d’euros nets per temporada, tot i que tindrà un plus en funció del rendiment i els partits jugats. D’entrada, el futbolista es rebaixa prop d’un milió net el sou que cobrava a l’Espanyol, que s’elevava a cinc milions bruts per temporada; cal recordar que tenia prorratejada la venda del 50 per cent dels seus drets el gener del 2016. Un element de discòrdia al qual el futbolista no volia renunciar en un primer moment perquè considerava que eren seus. Caicedo anirà traspassat i l’Espanyol cobrarà al voltant de tres milions d’euros.

Al final l’operació s’haurà de resoldre d’aquí a poques hores o dies ja que l’interès de les dues parts és convergent. L’Espanyol necessita donar sortida a l’equatorià per rematar les operacions que té avançades en el mercat. Ara mateix els blanc-i-blaus no poden fer cap moviment perquè estan encotillats per la massa salarial. Una situació que farà un gir copernicà una vegada sigui oficial la marxa de Caicedo. El llum verd a la marxa de l’equatorià encara depèn d’un factor més. La Lazio s’ha de desfer d’un dels extracomunitaris que té ara en nòmina. Els candidats són Perea, Mauricio o Djordjevic. Aquest últim és qui té més possibilitats de sortir de manera més immediata ja que Simone Inzaghi li ha comunicat que no compta amb ell i no ha entrat en la convocatòria per viatjar a la gira per Àustria del conjunt italià. Així doncs, d’aquí a poques hores o dies s’haurà de concretar l’oficialitat de l’acord.