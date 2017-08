El xou de Bas Nijhuis

La pretemporada és temps de capítols curiosos i anècdotes i ahir l’Espanyol en va viure un altre. Un partit molt espès es va tenyir de caricatura en el minut 61, quan l’àrbitre, Bas Nijhuis, va expulsar Piatti i davant les protestes va optar per suspendre el partit. El col·legiat va acabar claudicant i el partit es va reprendre sense canvis en el marcador: desplaçament a Holanda i 0-0 contra el Twente en el quart amistós.

Quique Sánchez Flores es va trobar d’entrada amb el mateix problema de partits anteriors. La llista d’absències és elevada, així que les rotacions són una quimera i toca repetir. Els protagonistes habituals en la pretemporada, amb l’única novetat de Melendo per donar descans a Granero. Aarón, a qui en principi es preferia fer descansar, va acabar participant sense problemes, ja que asseure’l hauria comportat moure massa peces. Ni té suplent ni hi ha més centrals.

Un onze definit i dos factors típics de la pretemporada. D’una banda, un rival més rodat, que inicia la lliga en breu i va amb una marxa més. De l’altra, el cas contrari. Les cames pesen ara que s’ha intensificat la feina aprofitant l’estada a Alemanya. El Twente va dominar des de l’inici amb una pressió i un desgast inviables a les files blanc-i-blaves. Marc Roca s’oferia constantment, però els homes de Quique Sánchez Flores no trobaven la manera de connectar la defensa i la davantera. Massa responsabilitat per a Mario Hermoso, qui més pilota tocava, amb alguna pèrdua perillosa inclosa. Amb tot, els holandesos tampoc van fer gran cosa. Un contraatac en el minut 18 va acabar amb la rematada alta de Kvasina i en el minut 30 una sèrie de rebots dins l’àrea van deixar sol Gjorgjev, que va rematar fluix. Hi va tornar poc després amb un bon xut.

L’àrbitre va xiular el descans i Quique Sánchez Flores va córrer per esbroncar-lo. Bas Nijhuis s’havia empassat alguna falta i havia mostrat una groga ràpida a Javi Fuego per haver protestat, impròpia d’un amistós en què l’important és corregir defectes del joc. El tècnic, enfurismat, va retreure-li sobretot l’actitud i també haver tret alguna targeta més i una llei de l’avantatge mal xiulada quan Baptistão es va escapar sol en l’única aparició ofensiva dels blanc-i-blaus.

La segona part va arrencar amb pluja, fum de bengales i canvis damunt la gespa, amb una oportunitat per al juvenil Adri López a la porteria. Diego López tot just va trepitjar ahir la gespa per primer cop i la recuperació va lenta, motiu pel qual l’Espanyol busca un tercer porter al mercat. I que Pau no es constipi. També van entrar Diop i Piatti. D’entrada, la millor oportunitat dels blanc-i-blaus fins aleshores amb centrada de Melendo i rematada de cap sol de Baptistão. El brasiler va perdonar i tot seguit ho va tornar a intentar per partida doble. La presència de Piatti i el canvi de posició de Melendo, fent de mitjapunta, van millorar la capacitat associativa a dalt i els blanc-i-blaus van apoderar-se de la pilota en el tram inicial de la segona part. L’àrbitre ho va acabar d’espatllar amb l’expulsió de Piatti. Vermella directa per una entrada de groga. Quique i la banqueta van saltar a protestar i Bas Nijhuis ja en va tenir prou. Final del partit en el minut 61! Quan els organitzadors li van tocar el crostó, s’ho va repensar i deu minuts després la pilota tornava a rodar a Goor.

El xou del col·legiat, internacional a més, va tallar el ritme de l’Espanyol i el Twente va recuperar el domini. L’ambient es va enrarir i si Hermoso se les havia tingut amb els dos puntes titulars, tot físic, el suplent Oosterwijck va ser qui més es va escalfar. Vermella en el minut 80 per una agressió. Amistós peculiar.