Assaig general desenfocat

El compte enrere de l’Espanyol 2017/18 ha començat i Quique Sánchez Flores continua pendent de tancar carpetes, amb la línia defensiva com a principal preocupació. “No hauríem d’arribar al punt de posar migcampistes de centrals”, va remugar diumenge a Hamburg el tècnic blanc-i-blau, que segueix descomptant hores sense poder apuntalar la seva línia defensiva i aquest vespre a Nàpols (21 h / Esport3/ Gol) haurà de tornar a fer equilibris en l’últim partit de la pretemporada, contra un rival de Champions i en el que hauria de ser l’assaig general del seu equip amb la visita al Pizjuán ja a l’horitzó. Però difícilment ho serà.

Tot i haver competit amb dignitat al llarg de la preparació i haver plantat cara a rivals de nivell com l’Hamburg i, sobretot, el Borussia de Dortmund, l’Espanyol segueix a mitja cocció, pendent de poder tancar l’arribada de com a mínim dos centrals –Naldo (FK Krasnodar) està encaminat i s’espera per Diego Reyes– i obligat a començar a construir des de la incertesa. Aquest vespre al San Paolo no serà diferent i Quique haurà de seguir donant protagonisme a un Mario Hermoso desconcertant diumenge a Hamburg i acompanyant-lo d’algun jugador de la zona ampla. Podria repetir Pape Diop, com a Alemanya, o fins i tot donar l’alternativa a Javi Fuego. “Estic aquí per al que necessiti el tècnic, i si hi ha escassedat de centrals ho faré”, va exposar l’asturià, que, això sí, va matisar el missatge: “Les meves condicions s’adapten més a la posició que estic desenvolupant actualment.”

Sense David López

El santcugatenc, assentat a l’eix des de la temporada passada, es perdrà el que havia de ser un partit especial per a ell, el retorn a la que va ser casa seva durant dues temporades. Una lesió fibril·lar a l’adductor, però, l’ha deixat fora d’una llista que tampoc integra Pau López i que sí permetrà viatjar fins al sud d’Itàlia a joves del filial com ara Adri López, Edu Frias, Pipa, Lluís López, Álex López, Pol Lozano, Puado i Manuel Royo.

La continuïtat del Nàpols