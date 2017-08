Malestar a l’alça

Quique Sánchez Flores té un posat ben diferent del de fa un any. Quan se li pregunta si està trist o aixafat, respon que no, que potser està més pensatiu. I, ho digui o no, preocupat. Enfadat també, cosa que dissimula cada cop menys. De la planificació esportiva que tenia al cap a l’Espanyol actual hi ha una distància considerable, i els últims amistosos han servit de ben poc, perquè tenia baixes de pes, així que han alimentat dubtes que semblaven enterrats.

“No estic gaire content, no soc feliç. Cal esperar a veure com acaba la setmana.” Quique Sánchez Flores es mossegava la llengua al final del partit de Nàpols, que havia comportat la primera desfeta de la pretemporada. D’aquí a set dies arrenca la lliga i el tècnic madrileny està preocupat, perquè l’objectiu de millorar el vuitè lloc de la campanya passada no serà gens fàcil. Quique confiava a fer un salt més aquest estiu i acostar-se als equips que disputen competició europea, però la sensació que té és que la distància s’ha incrementat, mentre que rivals que van quedar per sota estan fent els deures. Per tot plegat, en cada roda de premsa expressa una queixa o llança un dard.

El malestar de Quique Sánchez Flores fins i tot va dur alguns aficionats ahir a témer una fuga, a l’estil del que va fer a Getafe. No caldrà arribar a aquest extrem, perquè no té cap intenció de marxar, però el malestar és palpable. El tècnic madrileny va donar ordre al juny de mantenir les peces clau i va posar deures: retenir Diego Reyes, i fitxar dos centrals, un migcampista de toc i un davanter, a banda de petits retocs com un lateral esquerre suplent. I una segona consigna: millorar el físic de l’equip per poder competir amb els de la zona alta de la lliga. Quan falta una setmana per iniciar el campionat, Reyes continua al Porto, si bé es manté l’esperança de poder-lo dur al final del mercat, però sembla complicat avançar-ne la posició al pivot defensiu, tal com tenia al cap l’entrenador. Ni Naldo ni Mario Hermoso arriben amb un rol pensat per ser titulars. L’organitzador de toc va començar amb Quique parlant personalment amb Banega i Borja Valero, però, sense espai en el límit salarial, es va optar per Granero, que arrencarà com a suplent i jugant a l’esquerra, mentre que el somni d’incorporar Mariano tampoc va ser viable i tampoc s’ha trobat alternativa. S’ha mantingut l’acord amb Sergio García, i la idea de situar Baptistão a la banda passa a millor vida, perquè, sense un mig de toc, el joc ofensiu consistirà a robar i córrer. Sense pla B.

Amb tot, Quique Sánchez Flores no perd del tot la fe. El tècnic manté la confiança que a última hora es podran fer un parell d’incorporacions que elevin el nivell, a banda de Dídac Vilà, que si es desvincula de l’AEK tornarà a ser blanc-i-blau. Tot plegat serà ja amb la lliga començada, i el calendari inicial és molt dur. És per això que Quique està empipat. “Potser és normal l’empipada que porta, però els jugadors ens hem de centrar a entrenar-nos i jugar. No podem entrar a valorar les seves paraules. Cal respectar-lo; ell sabrà per què ho diu. Hi hagi qui hi hagi, lluitarem. Si han d’arribar més jugadors perquè així ho vol el tècnic, seran benvinguts. I que arribin com més aviat millor”, assenyalava el capità Javi López. Els jugadors han detectat el malestar.