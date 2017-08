La complicitat de Gerard Moreno comporta calma

L’ensurt ha durat en aparença 24 hores. O ni això. Gerard Moreno no té ganes de viure una nova etapa al Vila-real, així que els groguets ja busquen alternatives en el mercat de davanters. L’Espanyol ha tingut la complicitat del seu pitxitxi, si bé l’aclucada d’ullet anirà acompanyada d’una millora de contracte, malgrat els problemes constants pel joc net financer i els límits en la massa salarial.

L’Espanyol estava i encara està a l’expectativa. El club blanc-i-blau restava a l’espera de veure la proposta del Vila-real per saber de quin mal havia de morir. Els castellonencs podien posar una xifra que fes ben complicat que els blanc-i-blaus obtinguessin un 30% més dels drets de Gerard Moreno, tal com mana el contracte, així que per retenir-lo han buscat una altra via: la complicitat del jugador. Els de la Plana confiaven en un moviment del punta de Santa Perpètua de Mogoda que exercís de pressió a l’Espanyol per deixar-lo anar, però no es produirà perquè és feliç formant part del conjunt periquito.

“El veig tranquil. Són situacions que es produeixen en una carrera esportiva i esperem que es quedi. Esportivament i socialment és una icona, un referent per a tots els periquitos. Tant de bo el club faci tot el que pugui perquè es quedi aquí molts anys i seguim gaudint-ne”, indicava el capità Javi López. Quique Sánchez Flores també va demanar a la directiva que mogués peça per evitar que volés el pitxitxi per culpa d’una clàusula perillosa signada pels problemes econòmics que l’entitat tenia quan es va fer el fitxatge. Els directius es van moure amb rapidesa i van parlar amb el jugador, a qui el club va demanar que no fes declaracions. El golejador català es quedarà i a canvi rebrà una millora de contracte considerable. Fa un any era el davanter centre suplent i ara és el referent a dalt. Un canvi considerable que tindrà traducció a la butxaca, ja que passarà a formar part dels més ben pagats de la plantilla periquita. Això sí, la posada en marxa de la millora salarial s’haurà d’ajornar fins al final del mercat de fitxatges per saber si hi ha marxa o toca esperar. Cal recordar que els nous contractes de Piatti, Víctor Sánchez, Marc Roca, Diego López i Javi López van fer que la massa salarial pugés fins al punt de no permetre nous fitxatges. Un mes sense cares noves i amb el pas previ de l’adeu de Caicedo.

El com i els temps encara s’han de veure, però el que importa és que Gerard Moreno no es vol moure de lloc. El Vila-real esperava que l’oferta, amb una fitxa molt superior a l’actual, comportés la complicitat del punta, i no ha estat així. L’Espanyol respira per una vegada, retindrà el seu pitxitxi i els castellonencs ja miren alternatives com Vietto.