“No va ser un bon any”

El Lazio va fer ahir la presentació oficial de Felipe Caicedo. L’internacional tricolor va reconèixer que la passada temporada no va rendir bé i confia que la nova etapa comporti un canvi en positiu. “Venir al Lazio és un pas endavant en la meva carrera. Tinc moltíssimes ganes de fer-ho bé. Estar aquí és una gran oportunitat perquè el Lazo és un club important. La darrera temporada no va ser positiva per a mi, no va anar bé i espero tenir aquí la revenja, marcar molts de gols i guanyar.”

El davanter equatorià va deixar al començament de mes l’Espanyol, que va ingressar 2,5 milions d’euros de traspàs. Caicedo, de 28 anys, va tenir la temporada passada els pitjors números dels davanters de primera divisió i tan sols va fer dos gols, un dels quals del punt de penal, en la tercera temporada amb l’equip blanc-i-blau.