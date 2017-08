Clatellada de realitat

Les setmanes passen i l’Espanyol va assumint la realitat. No es va calcular bé l’espai que hi hauria en la massa salarial per fer els fitxatges i, dels noms “il·lusionants” que anunciaven Ramon Robert i Quique Sánchez Flores al final de la campanya passada, s’ha passat a un malestar gens dissimulat del tècnic i a un canvi de discurs dels dirigents. Els esforços s’han destinat a retenir les figures clau, i el marge per a les incorporacions ha quedat ben escàs, amb quatre cares noves, la majoria de les quals sense ser les primeres opcions. Dos dies abans d’iniciar la competició, esperant lligar alguna sortida per poder afegir els qui falten.

“Tot jugador que ve ens il·lusiona i s’hi deixarà la pell per donar-ho tot en cada partit i ajudar al desenvolupament del projecte.” Ramon Robert explicava així ahir on havien quedat les incorporacions engrescadores que havien promès, tot recordant sovint que l’Espanyol té el novè pressupost i les limitacions que té. El discurs del conseller delegat anava de bracet amb la dosi de realitat que hi aportava el director esportiu Jordi Lardín. “Soc el primer a qui li agradaria fitxar Cristiano, Pepe vol 10 milions, etc., però no podem. Tenim grans jugadors que han fet un esforç important per estar a l’entitat i ens donaran molts partits de glòria. Hauríem de valorar més el que tenim.”

L’Espanyol fa uns anys va fer un salt enorme, doblant per dos el pressupost destinat a les fitxes del primer equip. De 21 milions a 47 gràcies al control del deute i l’ampliació de capital. Onze cares noves, Quique Sánchez Flores al capdavant del projecte i jugadors de molt bon rendiment, que van permetre oblidar la paraula permanència i acabar en vuitena posició. Els càlculs apuntaven un petit salt, però no es van fer bé i les nombroses millores de contracte per adaptar tothom a la nova escala salarial i l’esforç per quedar-se amb Piatti, Diego López i Baptistão es van empassar el creixement, que al final tan sols era de quatre milions. La LFP marca el límit salarial i el va situar en 51, així que quan es va anar a fitxar jugadors il·lusionants amb els quals s’havia negociat i volien vestir de blanc-i-blau, com ara Banega, Mariano i Albiol, van topar amb la realitat. “Per Banega, com per altres jugadors, hi hem mostrat interès, però quan hem plantejat el fitxatge els números no hi arribaven. En un any hem fet un salt qualitatiu important. Abans patíem per no baixar, i el canvi ha estat radical. La plantilla fa goig, amb jugadors de qualitat, impensables aleshores. És el missatge que volem que arribi: tenim un equip important, que el 65% de la lliga voldria. Jugadors que sonaven ens agradaven, però no podem competir ara amb clubs com el Sevilla, cal adequar-se al que tenim, i a vegades és impossible”, relatava Lardín.

Amb tot, és evident que Granero arriba per la impossibilitat de fitxar Banega o Borja Valero, com passa amb Naldo en defensa en no arribar al preu del Nàpols per Albiol; i encara pitjor en atac, en què el pla de dur Mariano i situar Baptistão d’extrem ha quedat en no res. Quique ja assumeix que no tindrà el fitxatge reclamat a la davantera i que la millora en el físic que anhelava per apropar-se als equips de la zona europea tampoc es podrà produir. Amb l’afegit de les lesions, el caldo de cultiu perfecte per al malestar de l’entrenador blanc-i-blau, palpable després de cada amistós. “Suposo que són sensacions de moments i després d’un partit. El volem molt de temps per construir el projecte. Hi ha moments, però es va incorporant gent per anar fent passos i seguir evolucionant. El mercat acaba l’1 de setembre i es poden donar molts moviments d’entrades i sortides.” Ramon Robert restava importància a la clatellada de realitat.