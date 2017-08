Paciència recompensada

Els maldecaps derivats del límit salarial han alentit molt el mercat per a l’Espanyol. Ha passat un mes entre la presentació del tercer i el quart fitxatge, i l’entitat blanc-i-blava va agrair a Naldo la paciència. L’acord amb el jugador estava tancat des de fa setmanes, però si no es produïen baixes no es podia incorporar ningú. El brasiler ha esperat pacientment i ja es mostra disposat a ser titular dissabte a Sevilla.

Quique Sánchez Flores ha vist com diversos fitxatges li volaven, cansats d’esperar. No ha estat el cas de Naldo, amb qui va coincidir al Getafe. El central, de 28 anys, va signar per tres temporades amb opció a una quarta i el traspàs amb el Krasnodar es va tancar per 2,5 milions. Tindrà una clàusula de 40. “Soc molt feliç d’estar a l’Espanyol. Penso fer una bona temporada i donar fruits al club. Estic molt content d’estar treballant de nou amb Quique i estic preparat per jugar. Em trobo bé, mantinc una actitud positiva i puc jugar contra el Sevilla si el tècnic ho considera oportú.”

Adeu de Montañés