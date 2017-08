David López: “Veig l’equip millor que la temporada passada”

La planificació esportiva en els fitxatges no ha anat com s’esperava a l’Espanyol, però els jugadors estan convençuts que mantenir el bloc és un avantatge que es farà notar. David López ha remarcat aquest matí la diferència que veu respecte l’equip que es va trobar fa un any quan va aterrar del Nàpols. “L’equip està molt bé. S’ha mantingut el bloc i sabem què vol l’entrenador. Hi ha grans jugadors, de molta qualitat i gent nova que aporta molt. Estem bé de forma. A la pretemporada excepte l’últim s’ha fet grans partit i estem preparats. Sí, veig l’equip millor que la temporada passada. Cap dubte perquè ens coneixem tots millor i l’entrenador ens exigeix més perquè sap què podem aportar.”

David López és un dels referents de l’Espanyol i a Sevilla estrenarà company a la defensa respecte l’any passat. Mario Hermoso i Naldo competeixen per un lloc i el jugador de Sant Cugat, que confia que els andalusos notin el desgast de la prèvia de la Champions, ha ressaltat el bon estat de forma del brasiler. “Físicament arriba molt bé perquè portava temps entrenant. És un molt bon central, amb molta experiència. Té sortida de pilota, va bé en el joc aeri, és un central molt complet i no tindrem problema per entendre’ns bé.”