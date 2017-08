Portes giratòries

El primer partit a casa va comportar una ensopegada i la certificació que el malestar de Quique Sánchez Flores amb la planificació esportiva tenia base sòlida. El mercat es tanca divendres i la direcció esportiva treballa contra rellotge i amb les limitacions de la massa salarial. Perquè arribin jugadors cal que en marxin, a excepció de Dídac Vilà, que ahir no es va convertir en blanc-i-blau de nou pels famosos serrells. El club blanc-i-blau encara confia a portar com a mínim un central i un migcampista, amb Sergi Darder de nou objectiu. I per això també té les portes ben obertes.

El representant de Dídac Vilà va passar ahir per les oficines de Cornellà. Després de pagar una indemnització a l’AEK per desvincular-se’n, toca tirar endavant un pacte per a les tres pròximes temporades que fa setmanes que està tancat. Ara, però, s’entrena amb el Reus i el club blanc-i-blau repassa tota la documentació fins a l’últim detall per evitar més sorpreses. Es confiava a fer-ho oficial ahir a la tarda, però caldrà esperar unes hores encara.

El sou baix de Dídac permet fer-lo entrar dins del límit salarial. Altres operacions són més complexes. L’Espanyol té un acord amb Sergi Darder perquè torni al club on es va formar i negocia ara amb el Lió, que estava també immers en diverses operacions i ho vol tenir tot lligat abans de deixar anar un migcampista. L’Olympique va tancar ahir l’alta d’un mig, Pape Cheik (Celta), per 14 milions, així que caldrà negociar l’opció de compra. Per les restriccions de la LFP caldrà una cessió aquest any en una operació que no serà senzilla, perquè el conjunt francès va pagar 13,1 milions al Màlaga fa només dos estius.

Quique havia demanat a la direcció esportiva el retorn de Diego Reyes, per qui es lluitarà fins a l’últim dia, pensant que podia exercir de lateral o de migcampista defensiu. Si no és possible, a banda de Darder es buscarà un central, ja que els primers partits de Naldo no han ajudat a aportar tranquil·litat. La bona notícia és el bon ritme de la recuperació d’Óscar Duarte, que ahir per primer cop va fer part de l’entrenament amb el grup.

L’arribada de Darder ha d’anar acompanyada de sortides. Diop segueix amb la porta oberta si troba una opció atractiva, com passa amb Álvaro, que no té cap intenció de marxar, i Hernán Pérez. Fonts del cos tècnic, a més, expliquen a L’Esportiu que no tanquen precisament la porta a la cessió d’un dels joves. Aarón està consolidat, però no passa el mateix amb els altres tres debutants de la temporada passada. Al llarg de l’estiu, diversos equips n’han demanat la cessió i si hi ha opció de portar algú en la seva posició es plantegen tirar-ho endavant. Melendo ha fet una bona pretemporada i cada cop agrada més a Quique Sánchez Flores, mentre que els dubtes augmenten amb Marc Roca i Marc Navarro. El migcampista no ha estat gens fi en els amistosos i no ha estat titular ni quan el tècnic va buscar físic al Pizjuán (Diop) ni quan va intentar millorar l’elaboració contra el Leganés (Jurado). Tot plegat, amb Víctor Sánchez lesionat i negociant l’alta d’un mig. El defensa badaloní només rendeix quan està al 100% físicament, i no ho va aconseguir ni en el tram final de l’exercici passat ni en l’inici d’aquest. Per això va quedar fora de la llista diumenge, precisament el dia que es va lesionar Javi López. El lateral dret torna a generar dubtes al cos tècnic, malgrat tenir el recurs de posar-hi Víctor Sánchez quan tingui l’alta. El central i el migcampista són la prioritat, però Quique no faria escarafalls a un davanter més o a un nou company de Javi López.