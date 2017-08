La tercera etapa de Dídac

L’Espanyol té clar quin és l’objectiu a tancar per reforçar el mig del camp. Els blanc-i-blaus mantenen les negociacions a corre-cuita amb el Lió per aconseguir el retorn de Sergi Darder, de 23 anys i format a les categories inferiors periquites. L’entitat catalana busca una cessió amb opció de compra per al jugador d’Artà, amb qui ja té un acord tancat. La campanya dels aficionats lionesos per intentar que no marxi (#noSerginoparty) quedarà en no res t i l’optimisme a l’Espanyol cotitza a l’alça per la predisposició del mallorquí i les gestions de l’Olympique, que ahir va tancar el fitxatge del migcampista Tanguy Ndombele (Amiens), l’endemà de pagar 14 milions al Celta per Cheick Pape Diop. Darder no és titular indiscutible i no s’entén amb l’entrenador, així que renunciarà a part del seu sou per entrar en el límit salarial, facilitar l’operació i viure una segona etapa.