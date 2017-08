Un altre retorn a casa

Els jugadors de la casa sovint aporten un plus. Més compromís, més identificació amb els colors i amb la graderia i fins i tot més paciència dels aficionats a l’hora de perdonar les errades. Un còctel gairebé sempre positiu que l’Espanyol fa temps que mira de convertir en aposta, així que el dia que feia la presentació de la tercera etapa de Dídac Vilà, el club blanc-i-blau també va tancar amb el Lió la cessió de Sergi Darder.

En els darrers temps les categories inferiors de l’Espanyol van viure una breu etapa negra, de males decisions. Una va ser obrir la porta a Sergi Darder, a qui un exjugador com Josep Manel Casanova va acollir al Màlaga. El club blanc-i-blau ha buscat en els darrers temps com fer-lo tornar a casa, però no podia competir amb els 13,1 milions que fa dos estius va pagar el Lió. El migcampista d’Artà no s’ha convertit en titular indiscutible a l’Olympique, que li ha obert la porta davant la insistència del jugador. “No ets just. Si en Sergi se’n vol anar és la seva voluntat”, responia per Twitter el president de l’entitat francesa, Jean-Michel Aulas, a un dels nombrosos aficionats que li criticaven la política de fitxatges i les decisions de l’entrenador, Bruno Genesio, que no té química amb el català, a qui no posa en la seva posició natural.

Darder va desplaçar-se a la tarda a les oficines de Cornellà per accelerar l’operació, ja que l’Olympique havia donat l’ordre que o es tancava ahir, com el mercat francès, o no es feia, per molt que a la lliga espanyola deixin 24 hores més per fitxar. L’Espanyol va intentar que la cessió tingués una opció de compra no obligatòria, però no se’n va sortir, i va quedar en vuit milions, més dos en variables, a pagar en tres terminis. D’entrada abona 300.000 euros i el Lió es queda un 20% dels drets. Quique Sánchez Flores ja té el migcampista de toc que anhelava i que les limitacions salarials havien frustrat amb noms com Banega o Borja Valero. El mallorquí ha acceptat una considerable rebaixa d’una fitxa que serà ascendent per superar els problemes actuals pel límit salarial. Unes hores abans Jordi Lardín qualificava de “gran èxit” el retorn. El director esportiu va deixar clar també que la incorporació del balear no comportaria la cessió de Marc Roca.

Quique Sánchez Flores feia temps que reclamava tres fitxatges. Naldo va ser el primer i Darder el segon. Encara faltava un altre central, així que els esforços de l’últim dia de mercat se centren en aquesta posició. El tècnic madrileny confiava a poder dur a terme un altre retorn, Diego Reyes, que li cobria dues posicions, central i pivot defensiu. El Porto, malgrat que queda lliure el 2018 i no accepta anar enlloc més, no vol sentir a parlar de cap nova cessió i la fitxa del mexicà tampoc és assumible tal com està el límit salarial, així que Lardín va descartar del tot la incorporació, si bé va deixar oberta la porta a negociar-hi a partir del gener perquè vingui a cost zero l’estiu que ve. La direcció esportiva se centra ara en altres objectius, amb només 24 hores per tirar-ho endavant. Quique va demanar al juny un central amb rol de titular, que no compleixen Naldo ni Hermoso. Albiol era el somni, que va resultar inviable. Ara es busquen opcions més modestes, de nou amb passat blanc-i-blau. Segons RAC1, l’escollit és Sergio Sánchez, a qui s’ha intentat fer tornar en diferents ocasions, però sempre tenia un sou massa alt. El mataroní té 31 anys i és suplent al Rubin Kazan, amb qui afronta l’últim any de contracte i que veu amb bons ulls una cessió.