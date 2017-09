L’agost s’ha acabat i les carreteres acumulen gent que deixa les vacances en l’operació tornada. A l’Espanyol s’ho han pres a la valenta i han decidit que el final de mercat comporti més retorns a casa. En dos dies, presentacions de Dídac Vilà i Sergi Darder i fitxatge de Sergio Sánchez, el central escollit per completar la plantilla.

L’Espanyol va començar l’estiu trencant el pacte per al retorn de Pablo Zabaleta, però hi havia fal·lera per les tornades, així que el primer pas va ser garantir la continuïtat de Piatti i Diego López. El següent pas, tirar endavant la segona etapa en blanc-i-blau de Sergio García en una dinàmica ascendent que va esclatar al final del mercat. L’endemà de presentar Dídac Vilà, l’últim dia de mercat, el club blanc-i-blau va començar la jornada fent oficial l’alta de Sergi Darder, que poc després era presentat. No hi havia manera de treure-li el somriure de la cara, en una felicitat impossible de dissimular. “Tenia moltes de tornar aquí perquè quan era petit el meu somni era jugar a la primera divisió amb l’Espanyol. Sempre he tingut l’espina clavada. No tenia la confiança suficient per quedar-me a l’Olympique i vaig deixar clar des del principi que volia tornar a l’Espanyol. Les ganes de tornar a casa ha sigut el més important. Crec que el més importat és sentir-se estimat i sentir-se còmode. He d’agafar confiança. Un dels motius era aquest. La pressió de jugar cada tres dies és complicada. La gent que hi ha aquí sé que confia en mi. És una de les coses que m’han fet venir. El que marca el futbol és el cap, jo he perdut la confiança i vinc aquí a recuperar-la”, va dir el mallorquí.

Fa anys que l’Espanyol va rere Sergi Darder i el jugador d’Artà va ser el primer a admetre que no s’esperava tornar tan aviat. El migcampista, de 23 anys, arriba cedit per una temporada amb una opció de compra obligatòria de vuit milions si juga més de 25 partits, amb dos milions més en altres variables. El traspàs es pagarà en tres terminis, si bé els blanc-i-blaus d’entrada han abonat 300.000 euros i l’Olympique de Lió es queda el 20% dels drets d’una futura venda. El vincle amb els periquitos és per cinc temporades, amb una clàusula de 50 milions.

El dorsal 21

El retorn de Sergi Darder, però, no va ser el darrer. Quique Sánchez Flores també havia demanat el fitxatge d’un central i en l’últim dia de mercat es va apostar per Sergio Sánchez, també format en les categories inferiors dels periquitos i traspassat al Sevilla per tres milions el 2009. El mataroní pot jugar a l’eix de la defensa i al lateral dret i a 31 anys tornarà a l’Espanyol, que ja va intentar-ho fa un any quan es va desvincular del Panathinaikòs, però tenia una fitxa massa alta. El jugador català va optar pel Rubin Kazan, que li ha concedit la carta de llibertat, així que signarà per dues temporades per donar forma a una plantilla que voreja el 50% de membres formats a les categories inferiors. “Tenir tanta gent de la casa fa que donis el 110% en cada partit, però el meu paper ara mateix és agafar confiança, tenir minuts, competir i fer-ho el millor possible”, va dir Darder. Sergio Sánchez va passar la jornada a Màlaga, esperant la trucada definitiva per desplaçar-se a Barcelona o fer-ho tot a distància i viatjar més tard. L’entesa era total, així que l’Espanyol es va estalviar un darrer dia frenètic i el jugador serà presentat dilluns al migdia. Les dues altes comporten que

per primera vegada calgui emprar el 21, retirat virtualment en record de Dani Jarque. La història de Sergio Sánchez el converteix en un bon candidat: ha portat aquest número en la majoria d’equips en record del seu excompany i també el fa servir a Twitter. A més, quan era a Màlaga li van detectar un problema en el cor pel qual va haver de ser operat. La setmana vinent se sabrà qui el porta a partir d’ara.