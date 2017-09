Amb el segell de la terra

L’Espanyol va tenir un inici de segle gloriós. L’equip blanc-i-blau va aixecar dues copes del Rei i va disputar una final europea tenint de pal de paller un davanter català i de la casa com Raúl Tamudo. La gent de la terra i de les categories inferiors sempre hi va tenir un pes destacat, amb noms com Dani Jarque, Alberto Lopo, Moisés Hurtado, Coro i David García, i quan Chen Yansheng va aterrar al club blanc-i-blau amb un ambiciós projecte, des del primer dia va deixar clar que no es volia allunyar de les arrels, de les bases que havien comportat l’èxit en altres èpoques. Així, la plantilla blanc-i-blava tindrà dotze catalans en el primer equip i un enorme pes del futbol de base, que suposa el 50% del grup.

L’Espanyol és l’equip de primera divisió amb més catalans a la plantilla. I amb molta diferència. Els dotze representants, a banda d’un balear (Sergi Darder) format a les categories inferiors, suposen el doble respecte als que té el Barça, amb Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Deulofeu, Aleix Vidal i Busquets. El Girona es troba entre l’un i l’altre, amb vuit homes nascuts en terres catalanes: Granell, Pere Pons, Muniesa, Aday, Carles Planas, Maffeo, Aleix García i Eloi Amagat. El salt és considerable respecte a la temporada passada, en què a l’inici de campionat els periquitos només en tenien sis: David López (Sant Cugat del Vallès), Aarón (Montmeló), Víctor Sánchez (Rubí), Víctor Álvarez (Barcelona), Álvaro (Badalona) i Gerard Moreno (Santa Perpètua de Mogoda). Al llarg de la lliga, se n’hi van afegir tres de la casa –Melendo (Sant Adrià de Besòs), Marc Roca (la Granada del Penedès) i Marc Navarro (Badalona)–, mentre que aquest estiu ha comportat el retorn de Pau (Girona), Sergio García (Barcelona), Dídac i Sergio Sánchez (Mataró), així com l’adeu de Víctor Álvarez.

La presència de dotze jugadors catalans va de bracet amb el retorn a les arrels, amb un enorme pes del planter. Quique Sánchez Flores ja va esvair els dubtes que hi pogués haver en la nova etapa fent debutar quatre homes de la casa la temporada passada, i el segell periquito s’accentua enguany amb el retorn de Pau, Sergio Sánchez i Darder. El capità, i qui més canvis en l’entitat ha viscut, Javi López, completa una llista de dotze representants de les categories inferiors. “Estem contents amb les incorporacions, i més veient que la meitat de la plantilla s’ha format al club. L’objectiu continua sent lluitar per Europa. Pas a pas, però sempre millorant. Quan planifiques, has d’obrir perfils, i si ho pots cobrir amb gent de la casa, que sent els colors, sempre et donarà un plus. No han de ser-ho, però si pots cobrir posicions amb gent de la casa, involucrada, que està il·lusionada per veure un Espanyol creixent i lluitant per coses importants, és immillorable”, va destacar ahir Ramon Robert a Catalunya Ràdio.

El 21 de Dani Jarque