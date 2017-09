Sergio Sánchez: “Tornar aquí és tornar a casa, a la família”

L’Espanyol ha presentat aquest matí la setena i última incorporació. Sergio Sánchez arriba cedit a cost zero del Rubin Kazan i al juny caldrà negociar-ne la continuïtat, ja lliure de contracte. El mataroní s’ha mostrat encantat de viure una nova etapa blanc-i-blava després de vuit anys lluny del club periquito. “Si m’agradaria retirar-me aquí? Sense cap dubte. És l’equip que m’ha vist créixer en la part personal i professional, que ha fet possible complir els somnis. Què millor que tornar-ho en els últims anys de la meva carrera, aquesta etapa que és molt bonica per tornar, amb moltes il·lusions posades i espero ajudar. Tornar aquí és tornar a casa, a la família. Per a tot jugador del planter tornar ho és tot. Estic com un nen amb vestit nou.”

Sergio Sánchez s’ha mostrat sincer, reconeixent que després de deu dies sense cap activitat física serà complicat ser titular al derbi del Camp Nou. El jugador maresmenc, de 31 anys, ha apuntat a l’experiència i la presa de decisions com els punts en què ha millorat respecte els inicis de blanc-i-blau i ha recordat que es pot parlar d’Europa, però que no serà fàcil. “El club ha viscut un canvi a millor i a la vista està. S’ha posat tot en ordre des de baix, que és important. El cos tècnic està treballant bé des del planter, com sempre s’ha fet, i amb fitxatges que aporten. La il·lusió amb Europa hi és, però sent conscient que la lliga està difícil i l’Espanyol fa poc que hi és. Altres porten molt més temps i cal veure casos com l’Atlético, que ha anat creixent pas a pas.”

El 21 de Jarque