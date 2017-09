Granero: “Tenim moltes ganes d’aconseguir la primera victòria”

Esteban Granero es va formar al Real Madrid, així que la motivació quan juga contra el Barça la porta a dins des de petit. A sobre enguany s’estrenarà en un derbi amb l’Espanyol. “Per a tothom aquí és un partit especial. Només cal veure com ho viu la ciutat. Tots els partits són importants per igual, però no es pot obviar que per a l’afició és especial, espera molt de nosaltres i estem preparats per donar el màxim.”

El migcampista, una de les cares noves de la temporada, no ha volgut entrar aquest matí en comparacions entre el Barça d’aquesta temporada i el d’anys anteriors. “No sé què està passant al Barça, pensem en nosaltres. Sempre és un bon moment per aconseguir els tres punts. Portem tres partits i no hem aconseguit la primera victòria. Tenim moltes ganes d’aconseguir-la. Contra els grans sempre és complicat, però si ho fem bé tindrem opcions.” Granero considera que la seva adaptació a l’Espanyol ja està completada i veu amb bons ulls la plantilla que ha quedat després del tancament del mercat d’hivern, així que ha ressaltat la competitivitat sana que es respira en el grup.