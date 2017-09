Alegries al Camp Nou

Anar al Camp Nou acostuma a ser sinònim de decepció a l’Espanyol, però a la plantilla hi ha prou testimonis que poden assegurar que també s’hi viuen alegries. Diversos jugadors blanc-i-blaus n’han sortit amb els tres punts o amb algun gol celebrat.

El 2009 queda lluny. Des d’aleshores, tot són decepcions. I sovint golejades. Però no tots els que trepitjaran el Camp Nou han estat sempre a l’Espanyol. Sergi Darder té molts números per debutar amb els blanc-i-blaus al feu blaugrana, i l’últim cop que el va trepitjar va ser el 21 de febrer del 2015, quan el Màlaga va donar la sorpresa imposant-se per 0-1, amb el mallorquí a l’onze. No és l’únic que n’ha sortit victoriós. Sergio Sánchez pot inflar el pit, com un Granero que s’ha acostumat a no empetitir-se quan al davant hi ha el Barça. No només va sortir victoriós de territori barceloní quan estava al Real Madrid amb un 1-2 l’abril del 2012, sinó que va ser titular en la ratxa de decepcions dels blaugrana els darrers anys a Anoeta. I Piatti va ser l’autor del segon gol del València l’abril del 2014 quan van celebrar el triomf per 2-3.

La victòria sempre és un record especial, però n’hi ha un altre d’encara més important: l’estrena. Dídac Vilà va vestir per primer cop la samarreta del primer equip blanc-i-blau el 29 de gener del 2009 quan va aparèixer en el tram final de l’enfrontament de tornada dels quarts de final de la copa del Rei entre el Barça i l’Espanyol (3-2), sense poder completar la remuntada després dels gols de Coro i Callejón. “Només van ser tres minuts, però van ser l’inici de tota la meva carrera”, recordava el lateral mataroní. No sembla probable, però no es pot descartar que vuit anys més tard la tercera etapa blanc-i-blava del jugador del planter comporti un debut a l’escenari on va començar tot.

Gols sense premi