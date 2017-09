Pau i les restes del naufragi

Pau López tornava al Camp Nou després d’un any cedit al Tottenham. El marge temporal no va fer oblidar a l’afició blaugrana el derbi de copa del gener del 2016 ni el del maig, en la lliga, del mateix any. Les primeres pilotes que va tocar portaven incorporades la sordina de xiulets i música de vent del Camp Nou. Ningú oblidava la trepitjada a Messi. Però el porter gironí és molt diferent d’aquell jove futbolista que debutava a primera i en un derbi aquella temporada. Després de la seva sobtada marxa a Londres el curs anterior, es dibuixava un futur lluny de l’Espanyol per a Pau. Però el futbol té viratges i girs del destí estranys. Pau ha fet un inici de lliga important amb aturades destacades i ha esdevingut un dels futbolistes més ferms d’aquest inici de lliga. Ahir era un partit difícil per a ell. Tot l’Espanyol va patir i es va descosir per l’empenta endimoniada d’un Messi que segueix sent d’un altre món. Ahir va martiritzar els defenses blanc-i-blaus quan i com va voler, tot i que el seu primer gol va ser en fora de joc. Malgrat l’allau ofensiva local, Pau va salvar les restes del naufragi. El resultat hauria pogut ser molt més mortífer per als interessos periquitos. Però allà hi havia Pau. Un porter més madur que veu com la seva titularitat pot tremolar per la presència, imminent, de Diego López, que ja ha deixat enrere l’operació de bursitis. Una lesió que ha mantingut el gallec allunyat dels terrenys de joc des del maig passat.

L’ombra afilada del Pulpo no atemoreix Pau, que segueix demostrant una solvència i una seguretat admirable. Ahir va fer dues aturades de mèrit en dues rematades de Rakitic, i també es va esmerçar a frenar Luis Suárez quan aquest intentava marcar amb l’esperó. L’uruguaià es va treure la frustració en el minut final. Però, a banda de les aturades, Pau va corregir moltes imprecisions de la seva defensa fent sortides valentes. Ell es va salvar del naufragi d’un Espanyol que mai va acabar de trobar el seu joc ni en defensa ni en atac. Tot i això, el partit s’hauria pogut capgirar com un mitjó si Piatti hagués transformat les dues clares ocasions que va tenir. Unes accions aïllades que no el van convertir en el millor davanter blanc-i-blau ahir al Camp Nou. Aquest premi va recaure sobre Baptistão, que va ser l’únic jugador valent per estirar l’equip cap endavant. I és que ahir, més que la gosadia que pronosticava Quique Sánchez Flores en la prèvia, l’Espanyol va navegar sense rumb i veu com l’inici de la lliga el deixa amb només un punt i amb molta feina per fer en un derbi tètric.