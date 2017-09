El tradicional mal inici

L’Espanyol ha sumat tan sols un punt en les tres primeres jornades. Un de nou. I, és clar, apareixen els dubtes, el ja hi tornem a ser i el patiment per bandera. Però si un equip hi hauria d’estar acostumat en els darrers temps és el blanc-i-blau, que ha convertit els problemes per arrencar la temporada amb força i bons resultats en un clàssic modern. Des del trasllat a l’estadi de Cornellà-el Prat tan sols en dues ocasions el conjunt blanc-i-blau s’ha vist amb més punts sumats que perduts després dels tres primers enfrontaments del campionat.

La plantilla blanc-i-blava insisteix que tot va bé, que s’ha sobredimensionat per la golejada en el derbi, tot i ser conscients que la gran relliscada va ser precisament una setmana abans a casa contra el Leganés. Quique Sánchez Flores ja sap perfectament com s’ericen els cabells dels blanc-i-blaus amb un calfred de pànic quan els resultats no són d’entrada els esperats. Fa un any tan sols van sumar dos punts en les tres primeres jornades, amb un contundent 6-4 a Sevilla per encetar el campionat. I enguany sant tornem-hi, empitjorant-ho en rebaixar el botí a la meitat, malgrat l’argument avalador de saber què vol el mister i saber la cançó que cal tocar en el segon any. “Al final ens coneixem molt, treballem molt en els entrenaments i és cert que el dia del Leganés vam cometre errors que vam rectificar al derbi, que se’ns va posar molt difícil amb el primer gol. Busquem un altre cop la solidesa i el bloc de l’any passat, que es va veure a Sevilla. Estem treballant molt per anar cap amunt i estic segur que així serà”, era el missatge ahir de Gerard Moreno per intentar aportar una dosi de calma.

Els problemes per arrencar no són nous a l’Espanyol. Per trobar l’última arrencada amb èxit cal remuntar-se al comiat de Montjuïc, amb Mauricio Pochettino. Triomf contra el Valladolid i a Huelva. Sis de sis, seguit d’un 1-1 a casa contra el Getafe. El 7 de 9 ja no s’ha tornat a repetir. Un any més tard es va produir el trasllat a l’estadi de Cornellà-el Prat i l’inici no va ser fàcil, amb una desfeta a San Mamés i un 0-3 en el primer duel a casa i el Madrid de botxí. Uns dies més tard un 2-3 a Riazor servia per aportar un xic de calma a qui ja es començava a posar una mica nerviós.

La temporada 2010/11 és una de les poques excepcions en què les alegries es van imposar a les decepcions. El conjunt blanc-i-blau va saber fer-se fort a casa i lligar els tres punts en els enfrontaments amb l’Almeria i el Getafe, que acabarien el campionat cuer i cinquè per la cua. Entre un i altre triomf, una golejada en contra a Vila-real. L’altre inici que trenca la norma de l’arrencada amb disgustos és el del curs 2013/14, amb un 2-2 a Balaídos per fer boca, un triomf contra el València i un puntet més sumat també al feu blanc-i-blau en un empat sense gols amb el Betis. Sergio González seia a la banqueta blanc-i-blava, i els primers passos en el campionat no van ser un bon presagi, ja que no va acabar la temporada, sinó que va ser destituït per deixar lloc a Galca.

En les altres temporades, mal inici. Tres punts de nou en la temporada 2011/12, cap un any més tard, un en la 2014/15 i tres en el darrer exercici abans de l’aterratge de Quique Sánchez Flores, que fins ara es manté fidel a la tradició de la nova era a Cornellà. Cal començar malament i mirar de créixer a partir d’aquí. “No pensem en res més que no siguin els tres punts. Anem amb mentalitat positiva perquè si no tot ens anirà malament. Hem de tenir ganes que arribi dilluns, fer un bon partit i que la nostra gent gaudeixi; és això el que pensem. Com tots els equips necessitem la victòria per treballar amb confiança i passar la setmana amb alegria.” Veurem si a partir de demà redrecen el rumb.