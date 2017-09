Efecte neutralitzat

Un dels mantres més repetits per creure en les possibilitats de l’Espanyol d’igualar o millorar el rendiment de la campanya passada va ser l’avantatge de mantenir el bloc i saber des del primer dia què vol Quique Sánchez Flores. Els automatismes del bloc per rendir des del primer dia, tal com es va certificar en la primera jornada de lliga al Sánchez Pizjuán contra un Sevilla que estrena tècnic enguany. El problema és que el calendari no ha donat cap cop de mà en aquest aspecte, perquè dels nou primers partits tan sols tres són contra rivals que estrenen inquilí a la banqueta, un dels quals, el Barça d’Ernesto Valverde, duel que va acabar amb el contundent 5-0 al Camp Nou.

L’Espanyol se les haurà demà contra un Celta que ha tingut una arrencada també complicada, amb dues ensopegades d’entrada. El pas al peculiar sistema de Berizzo, amb el marcatge individual que gairebé cap altre equip practica, a Juan Carlos Unzué, que aposta per treure la pilota controlada des del darrere amb la possessió per bandera per la influència dels anys al Barça, no és senzilla. L’estadi de Cornellà-el Prat posarà a prova l’evolució dels gallecs en un duel en què els blanc-i-blaus confien que es noti que hi ha automatismes adquirits de fa un any, un avantatge que s’ha de plasmar al terreny de joc.

Del Pizjuán al Camp Nou