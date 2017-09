Quique Sánchez Flores: “No hi ha res més agònic que l’ansietat per jugar a futbol”

Quique Sánchez Flores confia en començar a redreçar el rumb demà contra el Celta. El tècnic blanc-i-blau, que ha deixat Dídac fora de la llista i ha confirmat la titularitat de Pau, ha ressaltat aquest matí la necessitat de gestionar els nervis i evitar que l’únic punt sumat de nou possibles no sigui una càrrega massa pesada. “Treballo perquè separin la paraula ansietat de tot. No hi ha res més agònic que l’ansietat per jugar a futbol. Estic d’acord que el Leganés podria haver canviat l’inici, però tenim l’oportunitat amb un triomf de millorar el balanç de la passada temporada. Hem de guanyar un equip que és bo, que juga bé a futbol, amb bon físic i que manté la manera de jugar dels últims anys.”

Quique Sánchez Flores ha tornat a insistir en els problemes generats per les lesions i els jugadors que han arribat fora de forma. Dídac i Sergio Sánchez, per exemple, han quedat fora de la convocatòria. El tècnic periquito ha explicat els problemes de la defensa, base del bon rendiment de la passada campanya, i que enguany està en ple procés de construcció. “La defensa ha tingut un procés evolutiu, complex. Ara portem més treball, però han vingut tres centrals nous, amb estats de forma difícils excepte Mario i hem de treballar molt dur en les pròximes setmanes. Aquest equip tornarà a ser bo quan corregeixi aquest detall que ens està apartant de ser un equip més sòlid. Tenim molts jugadors que no estan al 100% físicament. Quan ho estiguin podrem entrar en temes de rendiment. Tenim com a mínim un grup de set o vuit jugadors que per diferents raons, cirurgies, lesions, incorporacions tard. Fins i tot jugadors a la banqueta així. No ens serveix d’excusa, sinó d’estímul.”

Les dues setmanes d’entrenament amb la plantilla definitiva s’ha de començat a palesar en el partit de demà. El calendari ofereix un tram important, amb tres partits en sis dies, que marcaran si l’Espanyol avança amb tranquil·litat o apareixen els nervis propis d’altres èpoques. “És el partit més important de tots, el de demà que comença la setmana. És el que ha de dur a recuperar energies i el camí. Estan molt motivats, convençuts que cal recuperar el petit detall. Tant de bo puguem donar el que els aficionats esperen. Estem il·lusionats.”