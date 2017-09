El primer pas cap a la calma

Tres jornades i urgències. Amb matisos. Més pel que suposaria una nova ensopegada que no pas per haver de recuperar la paraula permanència en el vocabulari periquito. L’Espanyol necessita obtenir la primera victòria per esvair dubtes i guanyar tranquil·litat. El Celta és avui el rival, amb projecte nou i voluntat de dur la veu cantant, un factor que no incomoda Quique Sánchez Flores.

El calendari de lliga obliga a fer els deures a casa. Sevilla, Barça, Vila-real i Real Madrid com a quatre desplaçaments posaven més pressió als duels a l’estadi de Cornellà-el Prat, un ofegament que va créixer amb el 0-1 del Leganés en la segona jornada. Avui toca el segon partit al feu periquito i cal sumar els tres punts en una setmana de màxima intensitat amb tres enfrontaments en sis dies. “És el partit més important de tots, el que comença la setmana. És el que ha de dur a recuperar energies i el camí. Estan molt motivats, convençuts que cal recuperar el petit detall. Tant de bo puguem donar el que els aficionats esperen; estem il·lusionats”, va indicar Quique Sánchez Flores.

L’entrenador de l’Espanyol manté una jornada més els dubtes a la línia defensiva i el mig del camp. Víctor Sánchez té molts números per repetir al lateral dret, tot i anar just de forma. Però en això coincideix amb Marc Navarro. Mario Hermoso es perfila com a màxim candidat a estar al costat de David López, ja que Quique Sánchez Flores va confessar ahir que Naldo i Sergio Sánchez han arribat fora de forma. El brasiler va oferir un rendiment preocupant en les dues primers jornades de lliga, i va passar a la banqueta en el derbi. Una mica més endavant, Javi Fuego és intocable i a partir d’aquí apareixen els dubtes. Si el tècnic periquito aposta per ser ofensiu, l’acompanyarà Darder, risc que podria compensar amb Jurado a la banda dreta. A dalt Sergio García cada cop està més a prop de trobar-se al nivell esperat, així que en una setmana de tres partits tindrà alguna aparició en l’onze. Però no avui. Amb tot, Quique confia que la pressió per només haver obtingut un punt no es faci notar. “Treballo perquè separin la paraula ansietat de tot. No hi ha res més agònic que l’ansietat per jugar a futbol. Estic d’acord que el Leganés podria haver canviat l’inici, però tenim l’oportunitat amb un triomf de posar-nos amb quatre punts i millorar el balanç de la passada temporada.”

L’Espanyol se les haurà amb el nou Celta de Juan Carlos Unzué, que fa una setmana va obtenir una dosi de calma amb el primer triomf. Els blanc-i-blaus confien a fer el mateix avui contra un rival que ha puntuat en les dues últimes aparicions a Cornellà. Per a això caldrà recuperar la ratxa anterior, ja que els gallecs havien estat 12 anys sense alegries quan trepitjaven territori periquito.