Primer triomf i amb bon joc

L’Espanyol ha comprat aquesta nit una bona dosi de calma amb la primera victòria de la temporada en superar el Celta 2-1. Gerard Moreno i Piatti han signat els gols en una gran arrencada, que ha premiat el bon joc dels blanc-i-blaus, tot i que els locals, que tenen tres partits en sis dies, han retrocedit en excés quan els viguesos han retallat distàncies en el marcador.

L’Espanyol ha tingut una molt bona arrencada contra un Celta que no feia bé el fora de joc i perdia la pilota en zones perilloses. En el minut 6 una passada llarga de Baptistao ha deixat Gerard Moreno sol davant del porter gallec, però la rematada ha sortit massa creuada. El punta de Santa Perpètua de Mogoda ho ha compensat d’immediat rebent a la frontal i situant la pilota enganxada al pal en l’1-0.

El Celta només ha ensenyat les urpes en el 18’ amb Aspas rematant de cap fora quan estava sol. Un avís que s’ha trobat amb la rèplica d’una nova pilota perduda on no toca de la defensa viguesa, en aquest cas Cabral, que ha donat peu a una contra letal amb rematada creuada a Piatti al fons de la xarxa. 2-0.

El resultat ha dut el Celta a tenir més la pilota, però, amb una defensa que feia aigües, les ocasions han estat per a l’Espanyol. David López ha tingut el tercer en una cadena de contracops perillosos, que Unzué ha mirat de compensar-ho ordenant al lateral Hugo Mallo que exercís gairebé d’extrem. I Quique Sánchez Flores ha fet entrar Sergio García per Piatti, si bé una incorporació de Mallo ha acabat en el minut 69 amb la pilota als peus de Sisto a la frontal, amb Fontàs desviant sense voler el xut al fons de la xarxa per posar la por al cos als blanc-i-blaus, que estaven fent un gran partit.

El Celta ha començat a recuperar la pilota més amunt contra un Espanyol que ha endarrerit posicions de forma perillosa. Quique ha fet entrar Marc Roca per intentar tenir més la pilota. Diop ha estat el següent sense que els blanc-i-blaus hagin aconseguit sortir de la cova. El marcador no s’ha mogut en el primer triomf del conjunt periquito.