Ressorgeixen a temps

La primera part dels blanc-i-blaus va ser rotunda i clarivident en joc i intensitat Els de Quique van partit en el tram final, però van amarrar el triomf

L’Espanyol va assolir contra el Celta el primer triomf de la temporada i acumula ja quatre punts. Una victòria necessària per anestesiar el conat de crisi que rondava per Cornellà i agafar oxigen de cara a una setmana exigent amb tres partits. Els blanc-i-blaus van bastir el seu triomf en una primera part de rauxa i força. A còpia d’intensitat van anar desfent el Celta. El partit semblava un camí de roses després d’avançar-se amb gols de Gerard i Piatti. El Celta va retallar distàncies en el tram final i va portar els nervis a Cornellà, però els locals van saber patir per emportar-se un valuós triomf que eleva la moral de la parròquia.

No n’hi havia per a menys. I és que l’Espanyol es presentava a Cornellà amb l’obligació de no fallar. L’angoixa d’un inici de lliga trist, amb només un punt, tot barrejat amb la inconsistència del joc no donaven més opcions. El primer partit a casa contra el Leganés va deixar molt destrempada una afició que no reconeixia el seu equip. Aquell matx contra els madrilenys va marcar l’arrencada en la lliga amb un equip desballestat. L’Espanyol semblava decidit a aparcar les males sensacions i demostrar que no se li havia oblidat jugar a futbol. L’arrencada dels deixebles de Quique va ser espectacular. Llops contra anyells. L’Espanyol va sortir decidit a buscar el Celta amb una pressió alta i una actitud col·lectiva basada en la intensitat i la brega. Els gallecs no tenien ni un moment per respirar. No trobaven el seu lloc per l’empenta local. Els blanc-i-blaus ensumaven la sang en cada acció i només era qüestió de temps que la tenacitat del seu joc trobés el camí del gol. Gerard Moreno va tenir una immillorable ocasió tot just començar, però el seu xut va sortir massa creuat. Era la primera advertència local que havia telegrafiat a la perfecció les debilitats visitants. El Celta d’enguany és un equip afilat en atac, com ho va demostrar Iago Aspas, que va guanyar dues vegades l’esquena a la defensa blanc-i-blava. Però el gallec és un equip trencat pel mig. La rereguarda viu desconnectada, i aquí és on va incidir l’Espanyol amb la precisió d’un cirurgià. Una paret a la frontal entre Baptistão i Gerard Moreno va acabar amb el gol del punta de Santa Perpètua, que s’estrenava en la lliga amb un xut sec i creuat.

Els de Quique eren un conjunt incisiu i intens. Lluitaven cada pilota com si els anés la vida en cada acció ofegant el joc de possessió d’un Celta que perdia, constantment, totes les pilotes dividies. Els gallecs jugaven amb foc i es van acabar cremant. Piatti va pispar una pilota a Cabral per cuinar un contraatac perfecte amb Jurado. L’argentí hi posava el llacet amb un xut creuat des de l’esquerra per signar el segon de la nit. Futbol letal i pràctic d’un Espanyol que disfrutava de les debilitats del Celta.

Darder, el metrònom