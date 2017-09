Quique Sánchez Flores feia una cara ben diferent. No només per la primera victòria, sinó perquè va reconèixer l’equip, un Espanyol semblant al de la temporada passada: “Els jugadors sabien de la importància del partit. Si guanyàvem sabíem que superàvem els punts de la temporada passada i sempre mirem el costat positiu. No és l’arrencada somiada, és modesta, una que ens porta a treballar i a mirar de superar-nos. No crec que els nois mereixin passar-ho tan malament. Estem contents perquè els que han vingut han gaudit. És el que somiem cada dia.”

Quique Sánchez Flores va mantenir la línia dels últims dies, insistint que cal recuperar la millor versió de diversos jugadors. El to físic ha d’anar a més i, així, evitar situacions com la de la segona meitat, en què l’equip va patir en retrocedir en excés, sense que els canvis ajudessin. “El futbol el juguen humans, no robots. Les sensacions són les que són. En el primer partit hauríem volgut començar com avui. Hem reaccionat a temps. Ara cal lluitar per recuperar molts jugadors que no estan en el seu millor moment. Amb tanta tensió, els jugadors han aguantat bé, i no és fàcil contra el Celta, que s’ha reforçat i ens porta tres anys d’avantatge.”

Quique va celebrar també la presència de Darder: “Tots enyoràvem algú a qui donar la pilota. Ell volia venir, com el David l’any passat, i ha esperat fins a l’últim dia. Ens aportarà moltes coses.” I va explicar el canvi de posició de Jurado: “Quan tens un vuit com Darder, tenir algú al davant que aporti pausa, que aguanti i permeti tirar l’equip cap endavant és molt bo. Mirem de fer els contraatacs més lents o més ràpids, però sempre amb control. I ens dona més velocitat per fora amb Piatti i Leo.”