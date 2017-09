Quique Sánchez Flores: “No tenim volum de jugadors per rotar”

L’Espanyol visita el Vila-real i Quique Sánchez Flores té clar que no pot fer gaire rotacions. El tècnic periquito porta setmanes insistint que hi ha força jugadors lluny del 100% i en una setmana de tres partits en sis dies apostarà per la continuïtat a l’onze, si bé ha convocat 20 jugadors, amb l’entrada de Melendo, Sergio Sánchez i Dídac, quedant fora Marc Navarro i Granero. “No tenim tant volum de jugadors com per rotar. Per estar al camp un jugador ha d’estar en gran estat físic i mental. Fins d’aquí un mes o mes i mig no tindrem la competició interna que ens faci pensar en rotacions.”

L’entrenador de l’Espanyol ha insistit en la importància avui dia de les sensacions i de com influeix una victòria o una derrota. Els blanc-i-blaus es van treure dilluns un pes de sobre amb el primer triomf a la lliga, amb una primera meitat per emmarcar. “Estem en la recerca de recuperar les coses que van funcionar la temporada passada. La idea va més per recuperar allò bo que vam fer que no pas en processos evolutius, que han d’anar de forma natural. Són coses que ja vam fer: la forma de pressionar en bloc, de canviar el dibuix en funció dels moviments, què fer quan perds o guanyes la pilota és bàsic i ho vam recuperar. És part de l’ADN, sabem a què juguem i quines qualitats tenim. Hem de trobar la nostra naturalesa.”

Finament, Quique Sánchez Flores ha parlat del rival. La LFP va fer públic ahir el llistat de les masses salarials i entre l’Espanyol i el Vila-real hi ha 27 milions de diferència. Per això el tècnic ha deixat clar que tenen objectius diferents. “El Vila-real és un equip Champions els darrers anys, excepte els dos últims. Nosaltres som un equip que mira de millorar el projecte i créixer. Volem competir amb ells, com vam fer empatant a Sevilla. Si estem bé creiem que són camps on aquest any podem treure punts. Els equips que fan tres fitxatges de 15 milions són equips Champions, és l’objectiu que té el Vila-real.”