Del debut a la banqueta

Diego López (Paradela, 1981) aterrava l’últim dia de mercat de l’estiu 2016 a l’Espanyol procedent del Milan. Un fitxatge d’urgència per completar la porteria per la marxa de Pau López i els dubtes inicials que havia deixat Roberto Jiménez després del seu partit contra el Màlaga (on ara està cedit) en la segona jornada de lliga. El futbolista va arribar per lluitar amb el madrileny per la titularitat, però de manera immediata va veure com Quique Sánchez Flores confiava cegament en ell. A la primera oportunitat que va tenir, el 9 de setembre a Anoeta, el tècnic el va alinear. Dilluns tornarà a l’escenari que el va veure debutar com a blanc-i-blau.

Tretze mesos després, la situació de Diego López ha canviat diametralment. El futbolista ha passat en aquest últim any a ser el pal de paller del projecte per les seves prestacions i veterania. La seva adaptació al club va ser total, tant en implicació i jerarquia com per la simbiosis immediata amb l’afició. A tot això hi van tenir molt a veure aturades impossibles, com la que va aconseguir al Benito Villamarín salvant un gol cantat que va servir per amarrar un valuós triomf a domicili (0-1). Més enllà d’això, El Pulpo va entrar en els llibre d’història de l’entitat superant el rècord d’imbatibilitat de Carlos Kameni, de 550 minuts, i deixant la nova marca en 586. Eren moments de felicitat per al gallec, que també s’ha acoblat amb facilitat a la vida barcelonina, ja que acostuma a fer vida de barri i a disfrutar de les passejades pels parcs amb la dona i les seves dues filles. La seva consistència sota els pals va empènyer al club a lluitar per la continuïtat del gallec més enllà de l’any inicial de cessió que el vinculava amb l’entitat. Al juny, i amb la complicitat del nostre protagonista, es va gestar un acord de renovació fins al 2020. Les presses del club eren evidents. Pau no havia de continuar, Roberto no agradava a Quique i només calia fitxar un segon porter per fer parella amb el gallec.

El guió del futbol és moltes vegades pervers. De la felicitat eterna del primer any, només aigualida per una inoportuna lesió en el derbi de lliga del Camp Nou al desembre, el porter ha viscut una segona joventut. Era feliç dins i fora del terreny de joc. La pel·lícula, amb aires de comèdia romàntica, ara sembla més un thriller amb suspens. Molts són els elements que han jugat en contra en els últims mesos per entendre la nova situació de Diego López. Titular fa tretze mesos a Anoeta i passar ara veure el partit des de la banqueta. Una situació recurrent en aquest inici de lliga, en què Pau és el titular. La mala sort del gallec va començar amb l’operació quirúrgica que es va sotmetre al maig. La intenció era eliminar la bursitis que arrossegava des del desembre en el derbi del Camp Nou. Una intervenció rutinària, però que es va complicar. El temps de baixa es va allargar fins a final d’agost amb la impossibilitat del de Paradela de competir amb igualtat de condicions per la titularitat. De manera paral·lela, el club treballava per fitxar un porter vetarà (un dels triats era Iraizoz), però la intenció de Pau López de tornar a l’Espanyol i la negativa del club blanc-i-blau a acceptar l’oferta de compra del Tottenham ho va aturar tot. El gironí es va quedar. Va fer tota la pretemporada i des de l’inici de lliga ha demostrat que és un dels futbolistes més en forma de l’equip. Ara Diego López ha d’esperar el seu torn i veu com els capricis del destí l’han deixat a la banqueta. Fa tres anys un jove de 16 anys, Gianluigi Donnarumma, li va barrar el pas de la titularitat al Milan. Ara, de nou, la joventut de Pau el torna a esperonar, però el gallec no ha dit l’última paraula.