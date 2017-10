Una millora palpable

Els equips es construeixen des del darrere. Sobretot quan hi ha limitacions econòmiques. És un mantra que es repeteix sovint en el món del futbol i no se li pot negar una alta dosi de veracitat. Quique Sánchez Flores n’és un dels advocats defensors i el 6-4 amb què es va estrenar li va esborrar qualsevol petit dubte que pogués tenir fa més d’un any. L’entrenador madrileny va heretar un Espanyol que venia de ser l’equip més golejat de la primera divisió, amb un registre vergonyós: 74 dianes. Els altres dos conjunts que van superar la setantena van perdre la categoria. Amb això al cap, el tècnic blanc-i-blau va ser capaç de rebaixar els números fins als 50, quedant setè en aquest aspecte. Però no en té prou i encara vol seguir retallant-ho i, de moment, passades vuit jornades de lliga, va pel bon camí.

L’avantatge de l’Espanyol és que Quique Sánchez Flores no parteix de zero, a diferència de fa un any. La majoria de jugadors saps què els demana i peces noves com Mario Hermoso i Sergi Darder s’hi han adaptat ràpid, assimilant conceptes a bon ritme. Per això la millora defensiva de l’equip blanc-i-blau és una evidència. Si ens fixem en la classificació i els números, el canvi d’entrada no és tan pronunciat. En el campionat anterior entre Roberto i Diego Reyes havien recollit en 14 ocasions la pilota del fons de la xarxa en les vuit primeres jornades de lliga, mentre que Pau López ho ha fet 11 vegades fins ara.

“La temporada passada vam rebaixar en 25 gols, que és una barbaritat, els registres defensius, i si volem pujar a la classificació encara ho haurem de fer millor”, apuntava Quique Sánchez Flores fa pocs dies. L’equip blanc-i-blau hi treballa de valent i els resultats ho mostren. A banda de la diferència de tres gols en vuit jornades, si ens fixem en els enfrontaments contra els mateixos rivals, la xifra es dispara. L’Espanyol a casa contra el Leganés, el Celta i el Deportivo i a fora visitant el Sevilla, el Barça, el Vila-real i el Real Madrid va concedir 18 gols en la 2016/17, una quantitat elevada que baixa de manera palpable ara, amb només 10. I la meitat es concentren en un únic duel, el derbi del Camp Nou, que es va cloure amb una mà de gols en contra. El canvi principal és l’enfrontament del Sánchez Pizjuán, on es va passar d’un 6-4 a un 1-1 d’un campionat a l’altre, si bé també s’han encaixat menys gols quan al davant hi ha aparegut el Celta i el Vila-real. A més, cal tenir en compte el duel de divendres contra el Llevant, que no té precedent immediat perquè ha pujat de segona A. En tot cas, l’onze de Quique va deixar la porteria a zero per segon cop aquest curs, si s’hi suma el desplaçament al Madrigal.

Amb tot, l’Espanyol ha tornat a viure un inici de temporada complicat en defensa. Aquest cop no ha estat per la facilitat a l’hora d’encaixar gols, sinó de nou pels moviments obligats en la configuració de l’onze titular. Fa un any l’equip blanc-i-blau que va arrencar la lliga no va tenir res a veure amb el que va trobar l’estabilitat, amb entrades (Diego Reyes i David López) i sortides (Álvaro González) d’última hora, un fenomen que es va repetir l’estiu passat amb arribades com Sergio Sánchez a última hora. Una altra cara nova, Naldo, va tenir un protagonisme fugaç i és Mario Hermoso qui s’ha acabat fent un lloc a l’eix central. “Encara puc donar bastant més de mi. No és fàcil, ja que és el meu primer any a primera divisió i cada vegada surten futbolistes més preparats. Vull donar la meva millor versió i intentaré que sigui al més aviat possible. Tots els jugadors venen amb la mentalitat de fer les coses bé, sempre t’imagines la millor situació i sabia que podria rendir a un gran nivell. Això no em sorprèn, encara que sé que puc donar més”, explicava ahir el central madrileny després de l’entrenament a Cornellà. La posició que més varia, però, és el lateral dret: quatre jugadors han aparegut en vuit partits. I malgrat les variacions, vuit gols menys que la temporada anterior contra els mateixos rivals.