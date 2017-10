Javi López: “Jugant així només podem pujar a la classificació”

L’Espanyol s’ha exercitat aquest matí sota la pluja i el capità Javi López ha explicat les bones sensacions que hi ha a la plantilla, malgrat que la posició a la classificació estigui per sota de l’objectiu que es persegueix. “Mires la classificació i està molt igualada. Amb un punt o dos més estaríem més amunt. Hem jugat contra rivals potents a fora i estem en bona dinàmica perquè de l’altre dia en deu partits similars en guanyaríem nou. Vam tenir la possessió i vam crear 20 ocasions. Jugant així només podem pujar a la classificació. Hi ha molta igualtat i petits detalls fan que un partit es decanti cap a un equip o l’altre. Hem de fer un fortí de Cornellà i puntuar fora si vols estar més amunt. A veure si fins Nadal ens posicionem amb una zona per estar el més amunt possible.”

El conjunt blanc-i-blau afronta ara una setmana amb tres partits, ja que el duel amb la Real Sociedad no arriba fins dilluns i tres dies més tard toca copa del Rei a Tenerife. Una bona oportunitat perquè jugadors que tenen pocs minuts es puguin reivindicar o els qui com ell surten d’una lesió agafin el ritme necessari. Javi López ja va entrar a l’última convocatòria després de caure lesionat a la segona jornada de lliga. “Vaig tenir la sort de gaudir de minuts a la pretemporada i començar jugant, rendint a bon nivell fins que va arribar la lesió. Ara és diferent ja que hi ha quatre jugadors que poden jugar, lluitant per una posició. Toca fer-ho el millor possible als entrenaments. A nivell de vestidor és una gestió de conjunt. Al final els qui mantenen viu el vestidor, que fan que hi hagi bon ambient, són els qui juguen menys. La seva honradesa ho fa. Que ningú se’n surti, tots som grandets, hem de venir a entrenar i després el míster decideix. És el cos tècnic qui gestiona la plantilla, tenim 25 fitxes i quant més temps amb dues competicions, millor per a tots. Tothom vol tenir el seu moment.”