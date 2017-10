Esteban Granero és un dels fitxatges més importants que ha fet l’Espanyol aquest estiu. El mig encara no s’ha fet un lloc en l’onze titular, i això ha marcat part de la seva compareixença. “Tots volem jugar sempre. La nostra feina no és esperar, sinó treballar per estar preparats per a quan aparegui l’oportunitat”, admetia el madrileny. I afegia: “Som una plantilla àmplia, sé el que espera el tècnic de mi i el que he de fer per poder jugar.” I tornava a insistir en la mateixa línia: “Tinc clar el procediment perquè estigui satisfet del meu rendiment, sé el que s’espera de mi i estic al 120% en l’esforç per arribar en aquest punt. Ara cal esperar i un cop estigui al camp, demostrar-ho.” I deixava clar que no ha demanat “terminis” a Quique Sánchez Flores per jugar: “Hem conversat i m’ha dit en quina direcció he de dirigir els meus esforços.”

L’altre punt d’atenció és el fet que Granero s’enfrontarà amb el seu exequip. “Tots els partits són importants i aquest és especial, he estat quatre anys allà i ha estat part de la meva vida i professió. En guardo un gran record i serà un dia emotiu per jugar a Anoeta”, i deixava clar que malgrat el seu rendiment irregular al conjunt basc no té “espines clavades”: “Estic en una altra pel·lícula prou important, a l’Espanyol. Ara anem a Anoeta amb la intenció de guanyar com ho fem a tots els camps.”