Quique Sánchez Flores: “Estem a l’Espanyol 2.0 i potser ells estan al 4.0”

L’Espanyol s’enfronta demà a la Real Sociedad en un nou examen per veure les opcions de millorar el vuitè lloc de la temporada passada. Els blanc-i-blaus visiten Anoeta, amb un rival que disputa competició europea, l’anhel que persegueixen. Quique Sánchez Flores confia que la resposta sigui l’adient. “L’any passat ens vam adonar que era un equip contra el que calia estar a un alt nivell per puntuar. Ens avantatgen en temps de projecte. Estem en l’Espanyol 2.0 i potser ells estan en el 4.0 i comporta una distància. Tenim la qualitat a l’equip per retallar les diferències per rendir en camps importants com Vila-real o Sevilla i fins i tot al Bernabéu, on amb bons plantejaments podem plantar cara.”

L’Espanyol ha tingut un inici de temporada complicat per les lesions, que ha reduït la competència interna. Quique Sánchez Flores ha donat la llista, amb la novetat de Víctor Sánchez, que ocuparà el lloc de Marc Navarro. El tècnic periquito ha explicat que es va forçar al badaloní contra el Llevant, però tota la setmana ha estat amb molèsties. El jove jugador, com passa amb Marc Roca i Melendo, ha quedat fora de la convocatòria. Ara toca gestionar una plantilla llarga, tal com ha ressaltat Quique, que no ha dubtat a admetre que Naldo no va donar la resposta esperada contra el Leganés i per això no ha tornat a jugar. “És la primera vegada que ho visc a l’Espanyol, però a València sí i amb objectius més importants. Espero gestionar-ho amb justícia i mentre sigui així no hi haurà problema. Quan un jugador està en un grup i hi ha competència, sap el que hi ha. Quan triem un grup gran també ho fem pensant en jugadors que siguin bons companys, que sàpiguen esperar el seu moment. Per sort així és.”