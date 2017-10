Una nova prova del cotó fluix

La temporada passada, l’Espanyol va somiar arribar a Europa en diverses ocasions. Un dels equips que de vegades es posava a l’abast i que de seguida s’escapava fa temps que és una mena de mirall per als periquitos. I avui, el rival. La Real Sociedad va jugar dijous en l’Europa League i, amb un onze amb forta presència del planter, somia tornar a la Champions. El club periquito també hi vol ser, així que toca créixer. L’inici de lliga comportava un calendari molt complicat lluny de casa, però com que divendres no es van fer els deures contra el Llevant, avui han d’obtenir un bon resultat a Anoeta per no despenjar-se massa aviat.

L’Espanyol està a set punts de la zona europea, una distància que no és curta i que cal retallar. I no hi ha res millor que fer-ho contra un rival directe. L’equip blanc-i-blau tanca avui la jornada, així que perd el possible avantatge per cansament, ja que els locals van tenir partit europeu dijous. Quique Sánchez Flores mantindrà l’esquema habitual, amb Víctor Sánchez tornant al lateral dret després de l’enèsima lesió al bessó, i el dubte a dalt és si Jurado continuarà tenint oportunitats malgrat el baix rendiment recent. En el duel anterior va ser rellevat aviat, però si el tècnic segueix el plantejament de la temporada anterior, seguirà en l’onze.

Quique Sánchez Flores confia a veure avui l’Espanyol del Sánchez Pizjuán o el de Vila-real. O, com a mínim, un que tingui la punteria una mica més afinada que la setmana passada. Només tres equips han marcat menys gols que els periquitos, però el tècnic madrileny no està preocupat i no es planteja fer entrar Sergio García ni cap cara nova que ajudi a repartir millor les dianes, ara en mans només de tres noms. “Arribats a aquest punt, tenim els mateixos gols que el curs passat i n’hem encaixat menys. El que em preocuparia és no generar ocasions, però no és el cas. L’altre dia vam fer vint rematades. Tenim jugadors de qualitat, que rematen molt en els entrenaments. Al final és una qüestió d’encert.” La Real és el cas contrari. En l’últim duel a Anoeta, 4-4. I dijous a Vardar, un contundent 0-6. Una nova prova del cotó fluix.