L’Espanyol no va trobar la manera a partir del gol d’arribar a la porteria contrària. I va anar reculant fins a patir per marxar amb un punt. Quique Sánchez Flores estava satisfet amb el que havia vist i tan sols lamentava els problemes per trenar algun contraatac perillós: “Ens ha faltat la tercera o la quarta passada per sortir a l’atac. En fèiem dues o tres i la quarta era dolenta, i així perds les oportunitats d’atacar. Ens hauria agradat estar més fins. Quan no és així, l’important és ser sòlid en defensa. La jugada de Januzaj l’hauria pogut fer qualsevol altre jugador, perquè és un gran equip. A pesar d’això, és un partit en què no hem patit gaire.”

L’entrenador blanc-i-blau va donar per bo el punt, tot i que estar tants minuts amb avantatge i acabar empatant deixava una sensació agredolça. Però la superioritat de la Real Sociedad en la segona meitat va ser tan evident que Quique donava per bo l’empat en el cinquè duel fora de casa contra equips que disputen competició europea: “Sabem el calendari que tenim. Són compromisos tots de màxima exigència. En venir aquí després de l’Europa League segur que pensaven que seria difícil però que guanyarien, i no ha estat així. Encaixem menys gols que la temporada passada, anem caminant i, si seguim així, trobarem el nostre camí. Hem de ser conscients que no hem estat millors que la Real, però hem fet una feina per puntuar. Quan portes tants minuts amb avantatge, la sensació varia, però no hem perdut el punt per errades.”

Finalment, el tècnic va elogiar l’aportació de Sergio García: “Sempre ens aporta intel·ligència i la sensació que passaran coses. No pensem que sigui un jugador secundari, sinó que trobarà el seu paper i serà important.”