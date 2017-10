“No és justa la crítica a l’equip”

L’espanyolisme debat en aquestes últimes hores sobre l’empat agredolç d’Anoeta, on l’equip va iniciar el partit de manera valenta amb un gol matiner i després es va acular i va cedir tot el domini a la Real. “Va ser un empat just”, comentava ahir Víctor Sánchez, que no acabava de combregar amb les crítiques de l’entorn. “A fora de casa el calendari era molt difícil, però hem millorat pel que fa a les sensacions, és cert que a l’equip li falta un puntet a casa. Si haguéssim guanyat a casa, el Leganés i el Llevant estaríem parlant d’una altra cosa, i seríem vuitens o novens. No crec que sigui just que es critiqui l’equip després del partit d’ahir. La Real proposa molt i competeix bé, és difícil guanyar allà, però vam competir bé i ens vam sentir còmodes. Va faltar la fase final de provar la darrera passada, però crec que anirem millorant amb el temps”, argumentava el capità, que instava a enllaçar triomfs i “sumar de tres en tres” per corroborar les bones sensacions en la classificació.

D’altra banda, el rubinenc es va referir al partit de copa de demà contra el Tenerife. “Més que oblidar el de l’any passat, hem de recordar-ho i que no ens torni a passar. Molts tenim molt present la copa que vam fer fa tres anys i que va ser molt beneficiosa per a la plantilla pel que fa a competència interna”, advertia Víctor.