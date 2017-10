Quique Sánchez Flores: “Necessitem una copa a partit únic i final a quatre”

L’Espanyol canvia el xip. De la lliga a la copa en una setmana farcida de partits, tres en set dies. L’equip blanc-i-blau viatja demà a Tenerife per afrontar l’anada de la copa del Rei, una competició que perd interès, segons Quique Sánchez Flores, perquè està mal organitzada. El tècnic periquito entén que està “mal organitzada” i després del pas per la Premier League ha deixat clar els canvis que hi aplicaria. “Preferiria jugar-me-la a Tenerife directament sense haver de fer la tornada. Tant de bo els qui organitzen la copa s’ho plantegi. Necessiten fer la copa a únic partit i una final a quatre en un dels grans estadis. La forma d’organitzar fa que perdi rellevància.”

Quique Sánchez Flores ha donat una llista de convocats sense jugadors del filial i amb només quatre novetats, alhora que està pendent de Diego López, que no ha pogut entrenar i demà hauria de ser titular. El tècnic de l’Espanyol ha deixat clar que no hi haurà una gran revolució a l’onze inicial. I els menys habituals no tindran l’excusa de la manca de rodatge. “Es preparen a diari, amb una exigència brutal i saben com funciona la professió. Saben que no tots poden participar i no hi ha un marge d’exigència diferent per a uns i altres. Esperem que aprofitin cada oportunitat i m’ho posin impossible de cara al següent partit. Tenen les ganes de jugar que mostren a cada entrenament i tindran màxima exigència, mirarem que se sentin arropats. No serà un Espanyol B, sinó un A amb exigència per competir. Hi haurà jugadors que van jugar a Anoeta i repetiran.”

Així, Quique Sánchez Flores va entrar a parlar de noms propis dels menys habituals. Marc Navarro va jugar infiltrat contra el Llevant i segueix lesionat, mentre que Hernán Pérez està acabant d’agafar el ritme després de començar la pretemporada a menys ritme per a una operació. Altres com Javi López o Óscar Duarte hauran de seguir esperant una oportunitat. “Hi ha jugadors que entenem que primer han de donar bona sensació física de recuperació als entrenaments i quan no hi ha risc en la seva actuació començaran a ser convocats. Parlo molt amb ells. Quan surten de lesió tenen la moral suficient per pensar que ja estan, però no els exposaré si tinc la sensació que no estan a punt. La lliga i la copa són molt exigents.”