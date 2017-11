Duel per recuperar la moral

L’aturada de la lliga se li ha fet molt llarga, a l’Espanyol. La derrota la darrera jornada contra l’Alavés ha costat de digerir. L’Espanyol va perdre contra el cuer i ara intentarà tornar al bon camí contra el València, un rival majúscul que arriba en plenitud de forma. Només cal veure la classificació: segon, invicte i l’únic que aguanta el ritme intractable del Barça. Els valencians són un nou equip amb Marcelino García Toral. Precisament, l’entitat del rival és el que esperona més els blanc-i-blaus a redimir-se davant la seva afició.“El València és un equip dur i no ha perdut, per això és un repte importantíssim, volem ser els primers a fer-los caure”, assenyalava Quique Sánchez Flores. L’Espanyol té prou arguments i potencial per fer-ho però el seu gran hàndicap és la irregularitat extrema. Els periquitos són un equip sense un rumb fix, capaç de fer un bon partit i enlluernar amb alguns conceptes de joc i poc després caure en una parsimònia i inconcreció perilloses. Aquests elements encara es fan més afilats en la parcel·la ofensiva. L’Espanyol només ha marcat nou gols en lliga, dos en els últims dos partits.

Aquesta manca de punteria fa costerut guanyar partits i en això han estat treballant els deixebles de Quique Sánchez Flores en aquestes dues setmanes d’aturada. Hauran d’afinar molt la punteria contra un València letal a domicili, on és l’equip més golejador. Tots aquests ingredients fan que l’ocasió es presenti com a única per revertir la situació competitiva d’un Espanyol que necessita començar a mirar cap amunt. “Estem preparats per seguir creixent i ens volem comparar amb els millors. El partit contra l’Alavés no ens ha deixat bones sensacions, però les nostres són bones.” Però aquest València gegantí de Marcelino comença a recordar el dels bons temps i Quique sap que toparà amb un conjunt mirall del seu. “És un equip que sempre ha tingut el costum d’estar entre els millors. Espero un partit dur i no deixarem espais. Tots dos voldrem jugar ràpid, som dos conjunts molt similars”, explicava Sánchez Flores, que va elogiar la tasca de Marcelino al capdavant del club del Túria. “Quan es parla de grans moments sempre cal parlar dels jugadors i després dels entrenadors. En cada equip on ha estat Marcelino hi ha hagut exigència, bonança i resultats.”

L’Espanyol només arrossega la baixa de Mario Hermoso, sancionat per l’expulsió a Mendizorrotza. El seu lloc serà per a Naldo. La presència del central brasiler s’entreveu com l’únic canvi en l’equip titular. Sánchez Flores s’ha acostumat en aquest inici de lliga a no variar gaire els plantejaments i avui no serà cap excepció.

Més complicat ho tindrà el seu homòleg, que podria haver de fer algunes variacions per la càrrega de partits internacionals d’algunes de les seves figures com el davanter Rodrigo, i els migcampistes Carlos Soler i Gonçalo Guedes. Zaza també podria quedar-se a la banqueta. Segons va revelar el tècnic divendres, presenta un trencament parcial del lligament extern del genoll esquerre que no li impedeix competir. Marcelino també va dedicar floretes al seu rival: “L’Espanyol al seu estadi és un equip competitiu i molt ben organitzat. Quique em sembla un grandíssim entrenador. Hem de tenir molta cura. Individualment també té bons jugadors, als seus davanters els conec molt bé, combinen rematada i velocitat i el seu mig del camp està molt compensat.”