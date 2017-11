Víctor Sánchez: “Un parell de dies complicats, donant-hi moltes voltes”

Víctor Sánchez va ser un dels protagonistes del passat diumenge. L’Espanyol va caure a casa contra el València i el polivalent jugador va calcular malament una cessió amb el pit a Pau, regalant-li el segon gol a Santi Mira. Aquest matí el futbolista de Rubí ha explicat la jugada. “No estic content lògicament. Per com va anar el partit al final, fent mèrits per guanyar i perds, amb errors grans. Un parell de dies complicats, donant-hi moltes voltes, però cal aixecar-se. No pensava que Santi Mina estigués tan a prop. He fet aquesta jugada mil vegades. Esperem que no es repeteixi perquè no agrada que l’equip pateixi per una errada teva.”

L’Espanyol ha encadenat dues decepcions amb la derrota al camp del cuer i el 0-2 del València i no hi ha manera d’apropar-se a l’objectiu de la temporada, que és superar el vuitè lloc de la passada campanya. Els jugadors miren el calendari i ara comença un tram important, amb el Getafe de primer repte. “És un partit important. Hem de guanyar ja. En els quatre partits següents cap fer molts punts. És el que toca per a l’objectiu d’estar entre els deu primers. Getafe ho fa molt bé, ho estem veient, és un equip molt ben treballat i que posarà les coses difícils. Si estem com diumenge guanyarem. És el camí a seguir. Les sensacions són millor que els punts.”

Leo Baptistao, un dels únics tres jugadors que ha marcat algun gol, estarà de dues a tres setmanes de baixa, però Víctor Sánchez hi ha restat importància. El lateral dret de l’Espanyol ha recordat que després que el brasiler deixés el camp contra el València l’equip va ser capaç de jugar molt bé, però no ha pogut negar que el balanç ofensiu és ara per ara molt pobre amb les nou dianes en 12 partits. Qüestió de punteria, segons el de Rubí. “Abans del partit del València és veritat que ens estava costant arribar. Però l’any passat amb això en tenies prou. Guanyàvem en molts camps perquè defensàvem bé i amb el poc que generàvem, marcàvem. Ara és al revés. Però les sensacions van sent millors. Contra el Betis vam estar bé, Alavés va ser un partit estrany i contra el València vam fer un molt bon partit fins al minut 65, que amb el gol l’equip baixa i li costa més. És el que li cal demanar a l’equip, que jugui com diumenge i els resultats arribaran.”