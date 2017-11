S’ha de millorar l’atac sense un dels referents

L’Espanyol té un problema ofensiu. No és només de punteria. Els blanc-i-blaus són un dels equips amb menys rematades, i els 9 gols en dotze partits és el tercer pitjor registre de la lliga, tan sols millor que el de Las Palmas i l’Alavés, que tanquen ara la classificació. I en els pròxims partits Quique Sánchez Flores haurà de buscar com millorar l’atac, i ho haurà de fer sense Leo Baptistão.

Proves mèdiques dilluns a la tarda i de nou ahir al matí, que van confirmar el pronòstic inicial: lesió de grau 1 al quàdriceps de la cama esquerra, entre 15 i 20 dies de baixa. Els precedents indiquen que Baptistão té facilitat per tenir problemes musculars, així que no correran riscos després de l’experiència de la campanya passada. D’entrada, es perd els partits contra el Getafe i Eibar en la lliga, així com la copa amb el Tenerife. La principal crítica que es fa al brasiler és la falta de gol, si bé n’ha fet tres, a un del pitxitxi i un terç dels marcats per l’Espanyol. “Si mirem el partit de diumenge, quan Leo va marxar l’equip va seguir jugant bé. Sergio va estar molt bé en el primer partit de titular, com Gerard. És una peça molt important perquè aquelles característiques de velocitat, desbordar i gol potser no el té un altre, però la plantilla és àmplia”, assegurava Víctor Sánchez.

El pronòstic va aportar calma, perquè estarà poc temps fora. Gerard Moreno tampoc va participar en l’entrenament, però la sobrecàrrega al bessó de la cama esquerra no li hauria d’impedir jugar dilluns. La baixa de Baptistão alimenta la necessitat d’activar peces que fins ara han tingut un rol més secundari. Sergio García va estrenar titularitat contra el València i ara acumularà minuts. Ha d’ajudar a solucionar la falta de gol. El 5-0 de l’Eibar dilluns situa també els bascos amb millor registre que els blanc-i-blaus, que tan sols n’han fet dos en els últims set partits. “Abans del partit del València és veritat que ens estava costant arribar. Però l’any passat amb això ja en tenies prou. Guanyàvem a molts camps perquè defensàvem bé i amb el poc que generàvem, marcàvem. Ara és al revés. Però les sensacions van sent millors.”

Hernán, jugar o marxar