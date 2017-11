Marc Navarro: “He tingut lesions, però això és molt llarg”

Dels quatre joves que van fer el salt al primer equip la temporada passada, tan sols Aarón s’ha fet un lloc a l’onze titular. Marc Navarro, Marc Roca i Melendo no estan disposant de gaire minuts, però no es rendeixen. En el cas del lateral badaloní, les lesions estan suposant un maldecap constant. “Em trobo molt millor. Estic al 100%, amb ganes de seguir treballant. A ningú li agrada estar lesionat. Quan arriba t’has de posar a treballar per estar al 100% el més aviat possible. Hi ha una gran competència, amb grans jugadors a la meva posició, però estic convençut que tindré minuts. O no estaria aquí.”

Marc Navarro va tenir lesions al tram final de l’última lliga, a la pretemporada i amb la competició iniciada. El badaloní va ser titular va jugar infiltrat contra el Llevant i després es va veure obligat a tornar a parar, però aquest matí ha deixat clar que no se’n penedeix. “Em vaig fer una mica més que un esquinç, un edema ossi al turmell i vaig haver de jugar infiltrat, amb anestèsia i tot. Quan va passar l’efecte vaig voler seguir entrenant, però es va decidir que era millor parar i recuperar-se del tot de la lesió. Estic a disposició del míster. Vaig jugar perquè vaig voler, donant el 100% i estic content del que vaig fer, que era ajudar l’equip.”