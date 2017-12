Errades letals a Eibar

Nou partit fora de casa, nova decepció. L’Espanyol ha mostrat la pitjor versió i ha caigut a Eibar 3-1. Una falta innecessària a la frontal, una pilota perduda en zona prohibida i un penal inventat han comportat una nova ensopegada, sense que en cap moment hi hagi hagut cap senyal de reacció.

El partit no ha començat gens bé per a l’Espanyol, ja que no s’havia arribat al minut 4 i Sergio García ha demanat el canvi per lesió, precipitant la reaparició de Baptistao. Poc després Hermoso ha fet una falta a la frontal, Pau ha salvat amb una gran estirada la rosca d’Arbilla, ajudat pel travesser, i Kike García ha aprofitat el rebot per fer l’1-0. La reacció podria haver estat immediata, però l’auxiliar ha indicat fora de joc, que no era, quan Gerard Moreno i Baptistao s’escapaven sols davant el porter. El davanter català l’ha tinguda al quart d’hora, però Dmitrovic li ha endevinat la intenció en l’un contra un.

Ipurúa té unes característiques peculiars, de camp estret i amb la gent molt a sobre, així que el joc és directe, amb importància de les accions a pilota aturada. Sergi Darder ha tingut l’empat en una falta des del lateral de l’àrea que s’ha estavellat al travesser i el mallorquí ha estat protagonista negatiu al 37’ perdent la pilota al mig del camp. Passada en profunditat i gran xut creuat d’Ivi en el 2-0.

Quique Sánchez Flores ha donat entrada a Granero i Melendo per mirar de variar la dinàmica del partit en el tram inicial de la segona part, però el duel s’ha decidit del tot en el 68’ amb una centrada des de la dreta i David López aixecant molt la cama. La pilota ha anat a la cara de Sergi Enrich i Undiano Mallenco s’ha empassat el teatre del davanter de l’Eibar, assenyalant el punt de penal. Joan Jordán no ha perdonat des dels onze metres. La justícia divina ha aparegut en el 78’ en una falta de Piatti que Sergi Enrich ha desviat al fons de la xarxa. 3-1.

El marge a l’emoció ha mort un minut més tard quan Baptistao s’ha quedat sol dins l’àrea, però la rematada li ha sortit massa centrada. Cap reacció i nova decepció lluny de casa de l’Espanyol, que segueix sense fer l’esperat salt a la classificació.