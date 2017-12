Quique Sánchez Flores: “El Girona ve a ocupar el nostre espai i ens ha de rebel·lar”

Quique Sánchez Flores ha analitzat aquest matí el pròxim partit, amb la visita del Girona a l’estadi de Cornellà-El Prat. Un equip català que està per sobre a la classificació, motiu que ha de generar una reacció. “Vist el que he vist amb l’Espanyol, que estem en un raconet d’aquí, on se’ns fa el cas que se’ns fa i se’ns està empenyent sempre, el Girona ve a ocupar una mica el nostre espai i ens ha de generar una rebel·lia. Tenim 117 anys d’història, un setè lloc històric, però sembla que sigui molt difícil mantenir la posició. Ho hem de fer guanyant partits per defensar la història. Davant qualsevol enemic o rival d’això ens hi hem d’oposar.”

Quique Sánchez Flores ha ofert una convocatòria amb les baixes obligades de Sergio García, Naldo i Melendo. El Girona té un sistema de joc diferent a la majoria, però l’entrenador de l’Espanyol hi ha restat importància, negant-se a adaptar-se al rival. “No podem modificar en funció del rival. Tenen eines diferents, però hem de mirar com produir millor i com reduir les armes dels rivals. El 3-4-3 incomoda en l’inici del joc, però es pot combatre. M’ha sorprès. Es pot comparar amb equips que ja hem jugat com el Getafe, que vénen d’altra categoria però amb un treball fet de fa temps. Serà incòmode, difícil i intens. Es repetirà partits que ja hem jugat. Si ens allunyem del pessimisme, anirem millor.”

Finalment, la roda de premsa de Quique Sánchez Flores s’ha produït 24 hores després que David López reconegués que el projecte blanc-i-blau s’ha frenat, mostrant-se comprensible amb la decepció de l’afició. L’entrenador periquito, que ha tancat la porta a reforçar-se en el mercat d’hivern, també ha admès el pas enrere, negant-se però a conformar-s’hi. “Hi ha una realitat, que és el fre real del projecte. Estava previst que aquesta any creixés a nivell econòmic i de plantilla i a partir d’aquí ens hem de centrar en fer coses importants, treure un millor rendiment. Volem guanyar partits i oferir-ho a l’afició. Volem tornar a ser l’equip de la temporada passada, de màxima intensitat i sacrifici. Seria bo com a club viure al marge de cada resultat. Sabem com ens va costar fa un any i encara ens està costant més. Cada dues setmanes se’ns obre l’oportunitat de pujar cap a una posició rellevant i hem de ser feliços per això.”