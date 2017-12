“Ve a ocupar el nostre espai i ens hi hem de rebel·lar”

L’enfrontament entre l’Espanyol i el Girona implica diversos vessants, no només l’esportiu. Quique Sánchez Flores es va mullar ahir en tots els fronts abans del duel d’aquesta nit a Cornellà-el Prat.

L’entrenador blanc-iblau fa un any i mig que és al club i fa mesos que té clar i que predica que no és fàcil viure a l’ombra d’un gegant com el Barça. “No vull donar titulars”, va dir d’entrada quan se li va preguntar per la influència del Girona. Però l’aparició d’un nou equip català a primera divisió afecta, tal com va relatar a continuació. “Vist el que he vist amb l’Espanyol, que estem en un raconet d’aquí, on se’ns fa el cas que se’ns fa i se’ns està empenyent sempre, el Girona ve a ocupar una mica el nostre espai i ens hi hem de rebel·lar. Tenim 117 anys d’història, un setè lloc històric, però sembla que sigui molt difícil mantenir la posició. Ho hem de fer guanyant partits per defensar la història. A qualsevol enemic i rival, ens hi hem d’oposar.” En canvi, quan se li va preguntar sobre la relació entre els gironins i el Manchester City va instar a debatre-ho al bar, amb una beguda, deixant clar que no li feia el pes.

El vessant social i mediàtic és un dels factors que cal tenir en compte. I més amb el Girona per sobre en la classificació, clara mostra que el repte de millorar el vuitè lloc no s’està duent a terme. Els problemes que hi va haver per fitxar a l’estiu passen factura. Lardín, David López i ahir Quique Sánchez Flores, que va tenir un record per a Juanjo Díaz, admeten una evidència. “Hi ha una realitat, que és el fre real del projecte. Estava previst que aquest any creixés en l’aspecte econòmic i de plantilla i a partir d’aquí ens hem de centrar a treure un millor rendiment. Volem guanyar partits i oferir-ho a l’afició. Volem tornar a ser l’equip de la temporada passada, de màxima intensitat i sacrifici. Però seria bo com a club viure al marge de cada resultat. Sabem com ens va costar fa un any i encara ens està costant més.”

En el vessant esportiu, l’entrenament va començar amb retard perquè hi va haver cessió de vídeo. El Girona juga amb una línia de cinc al darrere i calia estudiar-ne tots els detalls. Sense renunciar a la filosofia habitual. “No la podem modificar en funció del rival. Tenen eines diferents, però hem de mirar com produir millor i com reduir les armes dels rivals. El 3-4-3 incomoda en l’inici del joc, però es pot combatre. El Girona m’ha sorprès, es pot comparar amb equips amb què ja hem jugat, com el Getafe, que venen d’una altra categoria però amb una feina feta de fa temps. Serà incòmode, difícil i intens. Es repetirà partits que ja hem jugat. Si ens allunyem del pessimisme, anirem millor.”