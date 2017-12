Víctor Sánchez: “Quique està com nosaltres, frustrat”

Les cares llargues han dominat l’entrenament l’endemà de la derrota contra el Girona. Un dels capitans, Víctor Sánchez, ha donat la cara. El futbolista de Rubí s’ha mostrat comprensiu amb l’afició, que va demanar la dimissió de l’entrenador i va esbroncar els jugadors. “Sabem que no estem en una bona dinàmica i el públic mostra el que sent. Només podem agrair a gent que va venir a donar-nos suport un dilluns, amb mal horari i fred. Paguen l’abonament perquè les coses vagin bé i quan no és així són lliures d’expressar el que senten. Ens toca canviar els càntics per uns altres de diferents.”

Víctor Sánchez ha analitzat el mal moment de l’equip i ha deixat clar que el vestidor dóna suport a Quique Sánchez Flores. “Està com nosaltres, frustrat, amb ganes de donar-li la volta. Quique no està en una situació diferent a la nostra, tots pensem en fer-ho millor, en aportar més per donar-li la volta. És l’únic que tenim al cap.” I quin és el problema? Segons el jugador català, la ment. “És un tema mental, de dinàmiques. En futbol és bàsic el cap. Ara hi ha més por, més nervis, et bloqueges i això n ajuda a fer-ho bé. Això és canvia amb resultats. Un parell i li donem la volta a la situació. Són cicles. Tots els equips tenen bons moments i dolents. L’any passat a la mitja part contra l’Eibar tot queia i anava malament. Vam empatar i tot va anar bé. En els moments no tant bons hem d’estar junts.”

Víctor Sánchez ha reconegut el mal joc de l’Espanyol en els últims partits, però ho ha atribuït sobretot a la manca de confiança. El que fa un any funcionava, ara no. “Físicament correm més i amb més intensitat que el rival. Sempre. L’equip corre molt, però no surten les coses, no estem encertats amb la pilota i no tenim la confiança que teníem. Quan rebem un gol ens afecta molt. No portem cap remuntada diria. Contra equips tancats se’ns està complicant molt. Sabíem que costava fer-nos gol i amb poc en fèiem. La temporada passada amb això en teníem prou i ara la dinàmica ha variat, s’ha donat la volta i el que guanyaves 1-0, ara és 0-1.” Una dinàmica negativa que s’ha agreujat en els tres darrers enfrontaments, amb la victòria per la mínima contra el Getafe i les dues desfetes seguides a mans d’Eibar i Girona. “Fins el dia del València crec que generàvem, tenint quatre o cinc ocasions per partit, però en els tres últims ens ha costat generar. Són rivals que s’assemblen al que nosaltres fem, no els importa no tenir la pilota i se’ns ha complicat generar ocasions. Si els generes no hi ha problema perquè al final entraran, però ara no generem.”

Així, Víctor Sánchez ha volgut insistir en què no es pot renunciar encara als objectius de la temporada. És una qüestió de dinàmiques i la igualtat de primera divisió fa que no perdin encara l’esperança. “A aquestes altures de la temporada, dir que el projecte està estancat o no... tenim temps de corregir-ho. Estem en mala dinàmica i cal canviar-la. Per sort estem en una lliga molt igualada, excepte els cinc de dalt. Si fem dos o tres partits bons, estem a temps de lluitar pel que sigui, però ens hi hem de posar ja.”